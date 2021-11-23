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الثلاثاء 23 تشرين الثاني 2021 ساعة 22:42
الصدر يعلق على تصريحات بلاسخارت بشأن الانتخابات
وقال الصدر في تغريدة على "تويتر" ادناه نصها، إن "الشعب يتطلع إلى حكومة أغلبية وطنية"، داعياً المحكمة الاتحادية الى "العمل بجد وحيادية".
مصدر :
وكالات
رقم :
965125
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