القواعد الأمريكية في سوريا تحت مرمى الاستهداف الصاروخي

أفادت مصادر رسمية سورية بأن قاعدة الجيش الأمريكي في مطار خراب الجير بريف الحسكة تعرضت اليوم الثلاثاء، لهجوم بالقذائف الصاروخية.



وقالت مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة السورية إن "انفجارات قوية هزت القاعدة الأميركية في قرية خراب الجير، التي تبعد 5 كم عن بلدة اليعربية الحدودية مع العراق، فجر اليوم الثلاثاء 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد سقوط 4 قذائف صاروخية لا زال مصدرها مجهولاً".



ووصفت المصادر الانفجارات بالقوية، وسمعت أصداؤها في أرجاء المنطقة الحدودية الشمالية الشرقية بين سوريا والعراق".



وبعد الحادثة مباشرة شهد محيط القاعدة التي تبعد مسافة خمسة كيلو مترات عن بلدة اليعربية الحدودية مع العراق، تحليقا كثيفا للطائرات المروحية والحربية التابعة لقوات الاحتلال الأميركي، وفق المصادر.



وفي نفس الوقت خرج رتل للقوات الأميركية مؤلف من 110 آليات من قاعدته في مطار خراب الجير إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي، وذلك بتغطية من الطيران المروحي الأميركي، وقيام قوات قسد المحلية المدعومة أميركيا بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مطار خراب الجير.



وأضافت المصادر أن "قاعدة خراب الجير تعتبر ثاني قاعدة لا شرعية للاحتلال الأميركي في سوريا، وقد أنشأت في عام 2015 بعد مصادرة مساحات زراعية واسعة للفلاحين والمزراعين في القرية، وهي عبارة عن قاعدة جوية ضمنها مدرج لهبوط الطائرات المروحية والحربية".



وتعرضت قواعد الاحتلال الأميركي في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بالريف الشرقي لديرالزور وخراب الجير بريف الحسكة لعدة هجمات صاروخية خلال الشهرين الماضيين وسط تعتيم من قوات الاحتلال على خسائرها.



وأقامت قوات الاحتلال الأميركي قواعد لها في عدة مناطق بالجزيرة السورية ولا سيما في حقول النفط والغاز لسرقة إنتاجها وتهريبه إلى الخارج بواسطة أرتال من الصهاريج والشاحنات وبالتنسيق مع "قسد".



وتعتبر منطقة قاعدة «خراب الجير» نقطة تواصل حيوية بين الأراضي السورية والعراقية.



وينشط ضباط وجنود القاعدة الأميركية في تنظيم تجارة النفط السوري المسروق من الآبار التي يحتلها الجيش الامريكي، نظرا لكون القاعدة التي يعملون فيها، هي المسؤولة عن تنظيم عمليات إخراج صهاريج النفط الخام وشاحنات القمح المسروق من الأراضي السورية، إلى جانب دورها اللوجستي في دخول وخروج القوافل العسكرية للاحتلال الأميركي.