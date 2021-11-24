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الأربعاء 24 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:10

العميد تنكسيري : أرسينا دعائم أمن بحر عمان بالاعتماد على التعبئة شعبية

العميد تنكسيري : أرسينا دعائم أمن بحر عمان بالاعتماد على التعبئة شعبية
وثمن الأدميرال علي رضا تنكسيري في تصريح للصحفيين ، يوم الثلاثاء ، على هامش حفل تعريف قائد قاعدة الإمام علي (ع) البحرية في تشابهار ، جهود الشعب في قضية التعبئة البحرية والدفاع الشعبي الذي لطالما دعم القاعدة البحرية لحرس الثورة الاسلامية وقال: إن فصلًا جديدًا من الاقتدار البحري سيكون أمامنا ونأمل أن يزداد أمن هذه المنطقة الحساسة على الصعيد الاقتصادي يومًا بعد يوم ، وهو أمر استراتيجي حقًا.

واوضح تنكسيري ، يمكن أن تكون تشابهار نقطة حساسة وهامة في البلاد نظرًا لقربها من المحيط ووقوعها الى جانب ابناء محافظة سيستان وبلوجستان الغيارى.

وتابع قائد البحرية في الحرس الثوري الإسلامي: "الأمن على شواطئ مكران وبحر عمان ضرورة ، ويجري تامين ذلك من قبل البحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية حتى يتسنى لنا تقديم الخدمات لابناء هذه المنطقة الحساسه. وهذه هي منطقة مهمة جيش الجمهورية الإسلامية وتتعاون قاعدة تشابهار البحرية في هذا المجال بتنسيق كامل."

وأضاف: "نحاول يومًا بعد يوم زيادة سرعة ومدى السفن وقاذفات الصواريخ حتى يتمكن حراسنا من القيام بالمهام الموكلة إليهم بشكل جيد ".
رقم : 965159
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