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الأربعاء 24 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:11

عون وعلاوي يعرضان عقد مؤتمر عاجل للحوار الوطني في لبنان

عون وعلاوي يعرضان عقد مؤتمر عاجل للحوار الوطني في لبنان
واستقبل الرئيس عون ظهر الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، وعرض معه تطورات الأوضاع في لبنان والعراق، والتحديات التي يواجهها البلدان. كما جرى عرض لبعض المقترحات المتعلقة بعقد مؤتمر للحوار الوطني في لبنان، ومؤتمر آخر لرسم مستقبل دول المشرق العربي.

وبعد اللقاء، قال علاوي ”كان هناك كلام إيجابي في ما يتعلق بوحدة الصف، ودعونا إلى حوار وطني في لبنان. ومن خلال هذا المنبر الكريم، ندعو الاخوة اللبنانيين إلى مؤتمر عاجل للحوار الوطني لوقف تداعيات ما يجري”.

وأضاف أن من جانب أخر تحدثت مع الرئيس عن عقد مؤتمر للمشرق العربي، وهو عبارة عن مؤتمرات متعددة لدول الخليج (الفارسي) والمغرب العربي، يليها مؤتمر موسع على مستوى المنطقة ككل، لرسم خريطة طريق للمنطقة في المستقبل.

وأشار إلى أنه وجد تعاطفاً من الرئيس عون ”في هذين الموضوعين. ونأمل أن نصل إلى نتائج طيبة، وانا سأنقل هذه الرسالة إلى بعض الزعماء العرب”.

وعن إمكانية لعب دور لترميم العلاقات بين لبنان ودول الخليج الفارسي، قال علاوي ”طبعاً نحن نحاول أولا من خلال المؤتمر المشرقي أن ننقل الصورة إلى بعض القادة العرب ونتحدث معهم عن ضرورة الوقوف مع لبنان”.

وأضاف ”نحن تعلمنا من لبنان الكثير من الأمور، كالديمقراطية، وحقوق الإنسان، والعيش المشترك. ولبنان يقع في قلب الامة العربية، ولهذا نحن حريصون على سلامة هذا البلد أولا، وعلى محاولة إيجاد طرق لدعمه”.

وتابع ”من هذا المنطلق كتبت إلى الرئيس التونسي، وتكلمت الآن مع فخامة الرئيس اللبناني، وسأتكلم مع بعض القادة العرب حول دعم لبنان من خلال مؤتمر واضح يحدد طريقة الدعم، وما هو الدعم المطلوب”.

يذكر أن لبنان يواجه أزمات سياسية ومالية واقتصادية خانقة.
مصدر : وكالات
رقم : 965160
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