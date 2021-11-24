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الأربعاء 24 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:13

سوريا.. استشهاد وإصابة 9 أشخاص بينهم مدنيون جراء عدوان إسرائيلي

سوريا.. استشهاد وإصابة 9 أشخاص بينهم مدنيون جراء عدوان إسرائيلي
وذكر مصدر عسكري سوري لـ سانا أنه ” في حوالي الساعة ٢٦ ، ١ من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ، وأدى العدوان لاستشهاد مدنيين اثنين و إصابة مدني آخر بجراح خطيرة وإصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية .

وكان العدو الإسرائيلي قد نفذ في السابع عشر من الشهر الجاري عدواناً بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بناء فارغاً جنوب دمشق، وتم إسقاط أحد الصواريخ المعادية، ولم تقع أية خسائر.
رقم : 965163
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