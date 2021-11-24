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الأربعاء 24 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:52

روسيا تتهم واشنطن بإجراء محاكاة هجوم نووي على أراضيها

روسيا تتهم واشنطن بإجراء محاكاة هجوم نووي على أراضيها
يأتي هذا الاتهام في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وموسكو حول أوكرانيا. ويعبر مسؤولون أميركيون عن مخاوفهم من هجوم محتمل من روسيا على جارتها الجنوبية. وينفي الكرملين هذه المخاوف ويصفها بأنها لا أساس لها.

من جانبها، تتهم موسكو الولايات المتحدة وحلف الأطلسي وأوكرانيا بارتكاب تصرفات "استفزازية وغير مسؤولة"، مشيرة إلى إمدادات الأسلحة الأميركية لأوكرانيا واستخدام كييف لطائرات تركية مسيّرة ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا، علاوة على التدريبات العسكرية لحلف الأطلسي بالقرب من حدودها.

وقال وزير الدفاع الروسي إن موسكو لاحظت زيادة كبيرة في نشاط القاذفات الاستراتيجية الأميركية التي قال إنها نفذت 30 طلعة جوية بالقرب من روسيا هذا الشهر. وأضاف أن هذا العدد يزيد بمعدل مرتين ونصف مقارنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأبدى شويغو استياءه، على وجه الخصوص، مما قال إنه محاكاة لضربة نووية أميركية ضد روسيا في وقت سابق من هذا الشهر.

ونقل بيان من وزارة الدفاع عن شويغو قوله "أكد وزير الدفاع أنه، خلال التدريبات العسكرية الأميركية ’غلوبال ثاندر’، تدربت عشر قاذفات استراتيجية أميركية على إطلاق أسلحة نووية ضد روسيا من الاتجاهين الغربي والشرقي".

يأتي الاتهام بعد أيام من تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الغرب يتعامل باستخفاف شديد مع تحذيرات روسيا بعدم تجاوز "خطوطها الحمراء".

وفي وقت لاحق، أجرى رئيسا الأركان الروسي والأميركي محادثة هاتفية، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وأعلنت الوزارة في بيان أن الجنرال فاليري يراسيموف ناقش مع نظيره الأميركي مارك ميلي "قضايا حالية متعلقة بالأمن الدولي"، من دون مزيد من التفاصيل.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية الاتصال في بيان جاء فيه أن المحادثات شملت "قضايا متعلقة بالأمن مثيرة للقلق".

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن "المكالمة الهاتفية هي استمرار للتواصل بين القائدين لضمان تقليل المخاطر وإزالة أسباب الاحتكاك".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إن أي تحركات أميركية لإرسال مزيد من العتاد والمستشارين العسكريين إلى أوكرانيا لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر.
مصدر : وكالات
رقم : 965173
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