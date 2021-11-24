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الأربعاء 24 تشرين الثاني 2021 ساعة 10:02

إيران تسجل قفزة كبيرة في معدل التطعيم ضد كورونا

إيران تسجل قفزة كبيرة في معدل التطعيم ضد كورونا
واضاف عين اللهي في لقاء مديري معهد روبرت كوخ الألماني والسفير الألماني لدى إيران هانس أودو موتسِل الذي عقد قبل یومین بمقر وزارة الصحة : إن وضع السيطرة على جائحة کورونا في إيران مناسبة ولكن لدينا مخاوف لأن ظهور موجة جديدة من كورونا في بلدان أخرى يقلقنا بشأن مستقبل المرض في البلاد .

واشار الی تفاقم الوضع الصحي العام في البلاد من حيث تفشي فيروس كورونا خلال الأشهر الماضیة موضحا، اننا شهدنا تسجیل حوالي 50 الف إصابة جديدة بفيروس كورونا یومیا خلال الفترة، ووصلنا إلى 700 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد . ولكن مع تعزيز التطعيم والمشاركة الكبيرة للشعب في التطعيم، تحسن اليوم الوضع الصحي العام في البلاد.

وقال: ​​لدينا مرافق صحية وطبية جيدة في إيران ويوجد في البلاد حوالي ألف مستشفى و 20 ألف عضو هيئة تدريس بالعلوم الطبیة و 150 ألف سرير مستشفى.

واوضح ، دخلت 5 مجموعات محلية من اللقاحات سلة التطعيم الوطنية ضد كورونا حتى الآن و هی کوو ایران بركت ، وباستور ، ورازي ، وفخری ، وسيناجين.
مصدر : وكالات
رقم : 965176
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