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الأربعاء 24 تشرين الثاني 2021 ساعة 12:25

استشهاد واصابة 4 يمنيين في غارة لتحالف العدوان على صنعاء

استشهاد واصابة 4 يمنيين في غارة لتحالف العدوان على صنعاء
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة على مصنع للبلاستيك في جولة عمران بمديرية الثورة ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين.

وكان طيران العدوان شن في ساعة مبكرة اليوم غارتين على حي الأعناب السكني في مديرية معين بالأمانة.
مصدر : وكالات
رقم : 965205
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