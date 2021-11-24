استشهاد واصابة 4 يمنيين في غارة لتحالف العدوان على صنعاء

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة على مصنع للبلاستيك في جولة عمران بمديرية الثورة ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين.



وكان طيران العدوان شن في ساعة مبكرة اليوم غارتين على حي الأعناب السكني في مديرية معين بالأمانة.