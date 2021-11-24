أحدث العناوين :
حمدوك يأمر بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات التي قام بها الجيش
رئيس القضاء العراقي يلتقي الوفد الإيراني المكلف بمتابعة التحقيق بجريمة المطار
أبناء معتقلي الرأي في الإمارات.. حقوق مسلوبة ومعاناة متزايدة
استشهاد واصابة 4 يمنيين في غارة لتحالف العدوان على صنعاء
القائد العام للحرس الثوري: التعبئة حقيقة عظيمة ورائعة
استطلاع.. غالبية فلسطينية تعتقد بوجود فساد بالسلطة
قائد الثورة: بإمكان التعبويين أن يؤدوا دورا مؤثرا ومفصليا في القضايا العامة
المجلس الليبي الأعلى: إجراء الانتخابات من دون توافق مهزلة
إيران تسجل قفزة كبيرة في معدل التطعيم ضد كورونا
باشينيان: مقتل 6 عسكريين أرمن وأسر 32 على الحدود مع أذربيجان
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
24 November 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
الیمن
0
الأربعاء 24 تشرين الثاني 2021 ساعة 12:25
استشهاد واصابة 4 يمنيين في غارة لتحالف العدوان على صنعاء
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة على مصنع للبلاستيك في جولة عمران بمديرية الثورة ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين.
وكان طيران العدوان شن في ساعة مبكرة اليوم غارتين على حي الأعناب السكني في مديرية معين بالأمانة.
مصدر :
وكالات
رقم :
965205
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
قائد الثورة: بإمكان التعبويين أن يؤدوا دورا مؤثرا ومفصليا في القضايا العامة
دبلوماسي ايراني يرد على تخرصات المندوب الصهيوني بالأمم المتحدة
24 تشرين الثاني 2021
سوريا.. استشهاد وإصابة 9 أشخاص بينهم مدنيون جراء عدوان إسرائيلي
24 تشرين الثاني 2021
العميد تنكسيري : أرسينا دعائم أمن بحر عمان بالاعتماد على التعبئة شعبية
24 تشرين الثاني 2021
رئيسي: الاديان السماوية تعزز الوحدة بين اتباعها
23 تشرين الثاني 2021
عروض عسكرية أمريكية للبنان خلال أزمة اقتصادية!
23 تشرين الثاني 2021
العنصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘ مع فلسطيني الداخل
23 تشرين الثاني 2021
نظرة على الهيكل العسكري لحزب الله والكابوس الكبير الذي ينتظر الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
23 تشرين الثاني 2021
أبواب جهنم تفتح على الكيان الصهيوني على الحدود مع الأردن
23 تشرين الثاني 2021
رئيسي: نقف بصمود من موقع الاقتدار
22 تشرين الثاني 2021
العراق يجدد موقفه الرافض 'للتطبيع مع الكيان الصهيوني'
22 تشرين الثاني 2021
کواليس إعلان بريطانيا حماس منظمةً إرهابيةً
22 تشرين الثاني 2021
الإمارات العربية المتحدة، سوق رئيسي للسلاح الإسرائيلي
22 تشرين الثاني 2021
أحدث العناوين
حمدوك يأمر بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات التي قام بها الجيش
رئيس القضاء العراقي يلتقي الوفد الإيراني المكلف بمتابعة التحقيق بجريمة المطار
أبناء معتقلي الرأي في الإمارات.. حقوق مسلوبة ومعاناة متزايدة
استشهاد واصابة 4 يمنيين في غارة لتحالف العدوان على صنعاء
القائد العام للحرس الثوري: التعبئة حقيقة عظيمة ورائعة
استطلاع.. غالبية فلسطينية تعتقد بوجود فساد بالسلطة
قائد الثورة: بإمكان التعبويين أن يؤدوا دورا مؤثرا ومفصليا في القضايا العامة
المجلس الليبي الأعلى: إجراء الانتخابات من دون توافق مهزلة
إيران تسجل قفزة كبيرة في معدل التطعيم ضد كورونا
باشينيان: مقتل 6 عسكريين أرمن وأسر 32 على الحدود مع أذربيجان
واشنطن وطالبان تستأنفان محادثاتهما في الدوحة
روسيا تتهم واشنطن بإجراء محاكاة هجوم نووي على أراضيها
إصابة 4 يمنيين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على صعدة
مصدر مقرب من مكتب السيستاني ينفي شائعات بشأن صحة المرجع الاعلى
أنصار الله: غارة التحالف دمرت مصنعا في صنعاء مملوكا لمواطن سوري
لبنان.. نعمل لتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد بنهاية العام
المجلس الليبي الأعلى: إجراء الانتخابات من دون توافق مهزلة
دبلوماسي ايراني يرد على تخرصات المندوب الصهيوني بالأمم المتحدة
سوريا.. استشهاد وإصابة 9 أشخاص بينهم مدنيون جراء عدوان إسرائيلي
طيران العدوان يشن 16 غارة على محافظة مأرب
الأكثر قراءة
الصدر يرفض مبادرة الحكيم لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية
بالصور.. الرئيس الاسد يستقبل المبعوث الخاص لبوتين والوفد المرافق
القوات العراقية تنفذ 8 ضربات ضد "داعش" في ديالى
العراق.. انطلاق عملية أمنية لتأمين قرى شمالي خانقين
المقاومة اليمنية أمام تهديدات أمريكية جديدة
عودة مسلحين سوريين من ليبيا على متن طائرات تركية
جراء استمرار اغلاق مطار صنعاء.. اليمنيون يعيشون الألم
سوريا وصربيا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
‘‘فتح الانتفاضة‘‘ تدين جريمة الاحتلال بحق الأسير الشهيد سامي العمور
اليونان ترسل 144 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا إلى سوريا
الكاظمي يتوعد "عدو العراق الأول" بالدمار
وقفة احتجاجية في الحديدة تنديداً بجريمة إعدام الأسرى
‘‘الجهاد‘‘: التهدئة مع الاحتلال لخمس سنوات مرفوضة جملة وتفصيلا
قاليباف: اولوية مجلس الشورى مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل
بريطانيا تعتزم إدراج حماس ضمن ‘‘المنظمات الإرهابية‘‘
العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على صنعاء
نجاح المفاوضات مرهون بالإرادة الجادة للطرف الآخر في رفع الحظر
مساعد الخارجية الايرانية: الحكومة تؤكد على تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية
إصابة 5 يمنيين بينهم مهاجر أفريقي جراء قصف على صعدة
كاظمي قمي: إيران مستعدة للتعاون الكامل مع أفغانستان
الأخبار الساخنة
سوريا تتحرك دوليا لمسانده اهالي الجولان السوري المحتل
الأكثر بحثًا
وفاة الشاعر العراقي “سمير صبيح” بحادث سير أليم
إخترنا لکم
العنصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘ مع فلسطيني الداخل
نظرة على الهيكل العسكري لحزب الله والكابوس الكبير الذي ينتظر الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
أبواب جهنم تفتح على الكيان الصهيوني على الحدود مع الأردن
محور الجزائر - جنوب إفريقيا.. هل ينجح في إنقاذ إفريقيا والصحراء الغربيّة؟