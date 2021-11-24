الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 تشرين الثاني 2021 ساعة 15:53

بدء التصويت في المكاتب المتنقلة للانتخابات المحلية الجزائرية

بدء التصويت في المكاتب المتنقلة للانتخابات المحلية الجزائرية
وترسل السلطة العليا للانتخابات المكاتب الانتخابية المتنقلة إلى بعض السكان نظراً لظروف إقامتهم التي لا تسمح لهم بالتنقل للتصويت في المكاتب الثابتة.

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر وضع أكثر من 330 مكتب اقتراع متنقلاً، في ثماني ولايات، هي تندوف على الحدود مع موريتانيا، وبشار جنوب غربي الجزائر، وإليزي القريبة من الحدود مع ليبيا، وجانت وتمنراست وعين قزام وعين صالح أقصى جنوبي البلاد، إضافة إلى ولاية ورقلة، فيما سيشرع السكان البدو الرحل في التصويت غداً الخميس في بعض الولايات الأخرى كالبيض والنعامة غربي البلاد.

وانطلقت المواكب التي تحمل المكاتب المتنقلة والمواد الانتخابية أمس الثلاثاء إلى وجهاتها، وتضم موظفين تابعين للسلطة المستقلة للانتخابات، الذين يتم تزويدهم بهواتف "الثريا" (من نوعيات الهواتف المتطورة) لتأمين الاتصالات، إضافة إلى حضور مراقبي الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، فضلاً عن حضور أمني لفرق الدرك الوطني بهدف تأمين العملية.

وتقطع بعض المواكب مسافة تزيد عن 500 كيلومتر للوصول إلى مناطق وجود السكان الرحل. وخصصت السلطة المستقلة بولاية إليزي تسعة مكاتب متنقلة لصالح البدو الرحل في مناطق تيماجر وتيغسة وتيغمار النائية، فيما خصصت السلطة بولاية تندوف عشرة مكاتب متنقلة تعمل من خلالها على الوصول إلى أقصى نقطة يوجد فيها السكان، على غرار مناطق غار جبيلات وشنيشان وأحقوم. وتكلف هذه العملية الدولة موازنة مهمة لإنجازها، إذ تحرص السلطة في الجزائر على تأمين مشاركة البدو الرحل في الانتخابات منذ الاستقلال.

ويمثل الناخبون من السكان البدو الرحل نحو 33 ألف ناخب مسجل في القوائم الانتخابية، تسعى السلطات إلى تمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي في ظروف ملائمة لهم. ويستمر تصويت هؤلاء ثلاثة أيام. وتشمل آلية الانتخاب في المكاتب المتنقلة كذلك العسكريين الموجودين في المناطق المتاخمة للحدود الجزائرية، لتمكينهم أيضاً من المشاركة في الانتخابات.
ويسمح القانون الانتخابي ببدء التصويت المبكر للبدو الرحل وسكان البلدات الحدودية والنائية خلال 72 ساعة قبل بدء التصويت العام (المقرر السبت المقبل)، على أن ينتهي الاقتراع الخاص بالمكاتب المتنقلة قبل يوم من الاقتراع العام. ويتم تجميع الصناديق المتنقلة في مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الولايات المعنية، قبل فرزها في نهاية التصويت العام.
مصدر : وكالات
رقم : 965234
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رسائل سوريا للدول الداعمة للإرهاب.. توقيتها وأسبابها؟
رسائل سوريا للدول الداعمة للإرهاب.. توقيتها وأسبابها؟
ما هي أبرز العراقيل في مسار العلاقات الإيرانية الأذرية؟
ما هي أبرز العراقيل في مسار العلاقات الإيرانية الأذرية؟
24 تشرين الثاني 2021
قائد الثورة: بإمكان التعبويين أن يؤدوا دورا مؤثرا ومفصليا في القضايا العامة
قائد الثورة: بإمكان التعبويين أن يؤدوا دورا مؤثرا ومفصليا في القضايا العامة
24 تشرين الثاني 2021
دبلوماسي ايراني يرد على تخرصات المندوب الصهيوني بالأمم المتحدة
دبلوماسي ايراني يرد على تخرصات المندوب الصهيوني بالأمم المتحدة
24 تشرين الثاني 2021
سوريا.. استشهاد وإصابة 9 أشخاص بينهم مدنيون جراء عدوان إسرائيلي
سوريا.. استشهاد وإصابة 9 أشخاص بينهم مدنيون جراء عدوان إسرائيلي
24 تشرين الثاني 2021
العميد تنكسيري : أرسينا دعائم أمن بحر عمان بالاعتماد على التعبئة شعبية
العميد تنكسيري : أرسينا دعائم أمن بحر عمان بالاعتماد على التعبئة شعبية
24 تشرين الثاني 2021
رئيسي: الاديان السماوية تعزز الوحدة بين اتباعها
رئيسي: الاديان السماوية تعزز الوحدة بين اتباعها
23 تشرين الثاني 2021
عروض عسكرية أمريكية للبنان خلال أزمة اقتصادية!
عروض عسكرية أمريكية للبنان خلال أزمة اقتصادية!
23 تشرين الثاني 2021
العنصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘ مع فلسطيني الداخل
العنصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘ مع فلسطيني الداخل
23 تشرين الثاني 2021
نظرة على الهيكل العسكري لحزب الله والكابوس الكبير الذي ينتظر الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
نظرة على الهيكل العسكري لحزب الله والكابوس الكبير الذي ينتظر الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
23 تشرين الثاني 2021
أبواب جهنم تفتح على الكيان الصهيوني على الحدود مع الأردن
أبواب جهنم تفتح على الكيان الصهيوني على الحدود مع الأردن
23 تشرين الثاني 2021
رئيسي: نقف بصمود من موقع الاقتدار
رئيسي: نقف بصمود من موقع الاقتدار
22 تشرين الثاني 2021
العراق يجدد موقفه الرافض
العراق يجدد موقفه الرافض 'للتطبيع مع الكيان الصهيوني'
22 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رسائل سوريا للدول الداعمة للإرهاب.. توقيتها وأسبابها؟
ما هي أبرز العراقيل في مسار العلاقات الإيرانية الأذرية؟
العنصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘ مع فلسطيني الداخل
نظرة على الهيكل العسكري لحزب الله والكابوس الكبير الذي ينتظر الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘