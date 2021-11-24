بدء التصويت في المكاتب المتنقلة للانتخابات المحلية الجزائرية

وترسل السلطة العليا للانتخابات المكاتب الانتخابية المتنقلة إلى بعض السكان نظراً لظروف إقامتهم التي لا تسمح لهم بالتنقل للتصويت في المكاتب الثابتة.



وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر وضع أكثر من 330 مكتب اقتراع متنقلاً، في ثماني ولايات، هي تندوف على الحدود مع موريتانيا، وبشار جنوب غربي الجزائر، وإليزي القريبة من الحدود مع ليبيا، وجانت وتمنراست وعين قزام وعين صالح أقصى جنوبي البلاد، إضافة إلى ولاية ورقلة، فيما سيشرع السكان البدو الرحل في التصويت غداً الخميس في بعض الولايات الأخرى كالبيض والنعامة غربي البلاد.



وانطلقت المواكب التي تحمل المكاتب المتنقلة والمواد الانتخابية أمس الثلاثاء إلى وجهاتها، وتضم موظفين تابعين للسلطة المستقلة للانتخابات، الذين يتم تزويدهم بهواتف "الثريا" (من نوعيات الهواتف المتطورة) لتأمين الاتصالات، إضافة إلى حضور مراقبي الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، فضلاً عن حضور أمني لفرق الدرك الوطني بهدف تأمين العملية.



وتقطع بعض المواكب مسافة تزيد عن 500 كيلومتر للوصول إلى مناطق وجود السكان الرحل. وخصصت السلطة المستقلة بولاية إليزي تسعة مكاتب متنقلة لصالح البدو الرحل في مناطق تيماجر وتيغسة وتيغمار النائية، فيما خصصت السلطة بولاية تندوف عشرة مكاتب متنقلة تعمل من خلالها على الوصول إلى أقصى نقطة يوجد فيها السكان، على غرار مناطق غار جبيلات وشنيشان وأحقوم. وتكلف هذه العملية الدولة موازنة مهمة لإنجازها، إذ تحرص السلطة في الجزائر على تأمين مشاركة البدو الرحل في الانتخابات منذ الاستقلال.



ويمثل الناخبون من السكان البدو الرحل نحو 33 ألف ناخب مسجل في القوائم الانتخابية، تسعى السلطات إلى تمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي في ظروف ملائمة لهم. ويستمر تصويت هؤلاء ثلاثة أيام. وتشمل آلية الانتخاب في المكاتب المتنقلة كذلك العسكريين الموجودين في المناطق المتاخمة للحدود الجزائرية، لتمكينهم أيضاً من المشاركة في الانتخابات.

ويسمح القانون الانتخابي ببدء التصويت المبكر للبدو الرحل وسكان البلدات الحدودية والنائية خلال 72 ساعة قبل بدء التصويت العام (المقرر السبت المقبل)، على أن ينتهي الاقتراع الخاص بالمكاتب المتنقلة قبل يوم من الاقتراع العام. ويتم تجميع الصناديق المتنقلة في مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الولايات المعنية، قبل فرزها في نهاية التصويت العام.