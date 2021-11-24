الرئيس اللبناني يتسلم رسالة تهنئة من نظيره الروسي

وقال حساب الرئاسة اللبنانية في موقع "تويتر"، إن رئيس الجمهورية تسلم رسالة تهنئة بالاستقلال من الرئيس بوتين نقلها إليه سفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف".