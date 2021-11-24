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الأربعاء 24 تشرين الثاني 2021 ساعة 16:06
الرئيس اللبناني يتسلم رسالة تهنئة من نظيره الروسي
وقال حساب الرئاسة اللبنانية في موقع "تويتر"، إن رئيس الجمهورية تسلم رسالة تهنئة بالاستقلال من الرئيس بوتين نقلها إليه سفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف".
مصدر :
وكالات
رقم :
965236
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