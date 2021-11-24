العراق: المتبقي من القوات القتالية الأجنبية سيخرج خلال 15 يوما

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن "ملف إنهاء التواجد الأجنبي يسير وفق الجدول المخطط له ولا توجد قواعد مخصصة لهم سوى تواجدهم بشكل بسيط في عين الأسد".



وأضاف أن "أغلب القوات القتالية خرجت من العراق ولم يبقَ إلَّا المستشارون ومن يعمل في مجال الاستخبارات أو الاستطلاع وكذلك التدريب والاستشارة".



وأشار إلى ان "المتبقي من القوات الأجنبية جزء بسيط وستخرج جميعها خلال 15 يوماً باستثناء من تحولت مهمتهم إلى الاستشارة وتقديم معلومات ودعم القوات الامنية العراقية"، لافتاً إلى أن "هناك جدولاً في تسليم الأسلحة والمعدات إلى القوات القتالية"