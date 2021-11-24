رد شديد اللهجة من حزب الله على قرار استراليا المسيس ضده

وقال الحزب في بيان، “يدين حزب الله بشدة قرار السلطات الاسترالية تصنيف حزب الله بأسره منظمة ارهابية ويعتبره انصياعاً ذليلاً ‏للإملاءات ‏الاميركية والصهيونية وانخراطا أعمى في خدمة المصالح الاسرائيلية وسياستها القائمة على ‏الإرهاب ‏والقتل والمجازر”.‏



وأوضح البيان، إن “هذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة والتي أقدمت عليها بعض دول الغرب المنحازة ضد شعوب هذه ‏المنطقة ‏وقضاياها العادلة وحقها بالتحرر والاستقلال لن يؤثر على معنويات شعبنا الوفي في لبنان ولا ‏على ‏معنويات الاحرار والشرفاء في العالم باسره ولا على موقف حزب الله وحقه الطبيعي بالمقاومة ‏والدفاع عن ‏بلده وشعبه ودعم حركات المقاومة ضد الاحتلال والعدوان الصهيوني”.‏