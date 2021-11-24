الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 تشرين الثاني 2021 ساعة 19:22

رد شديد اللهجة من حزب الله على قرار استراليا المسيس ضده

رد شديد اللهجة من حزب الله على قرار استراليا المسيس ضده
وقال الحزب في بيان، “يدين حزب الله بشدة قرار السلطات الاسترالية تصنيف حزب الله بأسره منظمة ارهابية ويعتبره انصياعاً ذليلاً ‏للإملاءات ‏الاميركية والصهيونية وانخراطا أعمى في خدمة المصالح الاسرائيلية وسياستها القائمة على ‏الإرهاب ‏والقتل والمجازر”.‏

وأوضح البيان، إن “هذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة والتي أقدمت عليها بعض دول الغرب المنحازة ضد شعوب هذه ‏المنطقة ‏وقضاياها العادلة وحقها بالتحرر والاستقلال لن يؤثر على معنويات شعبنا الوفي في لبنان ولا ‏على ‏معنويات الاحرار والشرفاء في العالم باسره ولا على موقف حزب الله وحقه الطبيعي بالمقاومة ‏والدفاع عن ‏بلده وشعبه ودعم حركات المقاومة ضد الاحتلال والعدوان الصهيوني”.‏
رقم : 965270
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رسائل سوريا للدول الداعمة للإرهاب.. توقيتها وأسبابها؟
رسائل سوريا للدول الداعمة للإرهاب.. توقيتها وأسبابها؟
ما هي أبرز العراقيل في مسار العلاقات الإيرانية الأذرية؟
ما هي أبرز العراقيل في مسار العلاقات الإيرانية الأذرية؟
24 تشرين الثاني 2021
قائد الثورة: بإمكان التعبويين أن يؤدوا دورا مؤثرا ومفصليا في القضايا العامة
قائد الثورة: بإمكان التعبويين أن يؤدوا دورا مؤثرا ومفصليا في القضايا العامة
24 تشرين الثاني 2021
دبلوماسي ايراني يرد على تخرصات المندوب الصهيوني بالأمم المتحدة
دبلوماسي ايراني يرد على تخرصات المندوب الصهيوني بالأمم المتحدة
24 تشرين الثاني 2021
سوريا.. استشهاد وإصابة 9 أشخاص بينهم مدنيون جراء عدوان إسرائيلي
سوريا.. استشهاد وإصابة 9 أشخاص بينهم مدنيون جراء عدوان إسرائيلي
24 تشرين الثاني 2021
العميد تنكسيري : أرسينا دعائم أمن بحر عمان بالاعتماد على التعبئة شعبية
العميد تنكسيري : أرسينا دعائم أمن بحر عمان بالاعتماد على التعبئة شعبية
24 تشرين الثاني 2021
رئيسي: الاديان السماوية تعزز الوحدة بين اتباعها
رئيسي: الاديان السماوية تعزز الوحدة بين اتباعها
23 تشرين الثاني 2021
عروض عسكرية أمريكية للبنان خلال أزمة اقتصادية!
عروض عسكرية أمريكية للبنان خلال أزمة اقتصادية!
23 تشرين الثاني 2021
العنصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘ مع فلسطيني الداخل
العنصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘ مع فلسطيني الداخل
23 تشرين الثاني 2021
نظرة على الهيكل العسكري لحزب الله والكابوس الكبير الذي ينتظر الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
نظرة على الهيكل العسكري لحزب الله والكابوس الكبير الذي ينتظر الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
23 تشرين الثاني 2021
أبواب جهنم تفتح على الكيان الصهيوني على الحدود مع الأردن
أبواب جهنم تفتح على الكيان الصهيوني على الحدود مع الأردن
23 تشرين الثاني 2021
رئيسي: نقف بصمود من موقع الاقتدار
رئيسي: نقف بصمود من موقع الاقتدار
22 تشرين الثاني 2021
العراق يجدد موقفه الرافض
العراق يجدد موقفه الرافض 'للتطبيع مع الكيان الصهيوني'
22 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رسائل سوريا للدول الداعمة للإرهاب.. توقيتها وأسبابها؟
ما هي أبرز العراقيل في مسار العلاقات الإيرانية الأذرية؟
العنصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘ مع فلسطيني الداخل
نظرة على الهيكل العسكري لحزب الله والكابوس الكبير الذي ينتظر الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘