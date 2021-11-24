الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 تشرين الثاني 2021 ساعة 23:01

مواجهات مع الاحتلال بالقدس

مواجهات مع الاحتلال بالقدس
وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت تجاه المواطنين في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن منصور محمود على مدخل قرية العيسوية شمال القدس المحتلة بعد إيقافه وتفتيشه، واقتادته إلى معتقل المسكوبية بالقدس المحتلة.

كما استدعت مخابرات الاحتلال الشاب إيهاب أبو سنينة من بلدة سلوان للتحقيق، وأجلت محاكمة الفتيين حمزة الطويل وأحمد الجولاني من البلدة حتى التاسع من كانون الأول المقبل.

إلى ذلك، أطلق مستوطنون النار تجاه منازل المواطنين، وهاجموا المركبات بالحجارة، مساء اليوم الأربعاء، قرب مدخل قرية برقة شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن عشرات المستوطنين تسللوا من مستوطنة "حومش" المخلاة، وهاجموا مركبات المواطنين قرب مدخل القرية على طريق الواصل بين جنين ونابلس، الأمر الذي أدى لتضرر عدد منها.

وأضاف، إن المستوطنين أطلقوا النار تجاه المنازل القريبة من مدخل القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الأهالي الذين خرجوا للتصدي لهم.

يذكر أن قرية برقة تتعرض لهجوم المستوطنين لليوم الثاني تواليًا.
مصدر : وكالات
رقم : 965303
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رسائل سوريا للدول الداعمة للإرهاب.. توقيتها وأسبابها؟
رسائل سوريا للدول الداعمة للإرهاب.. توقيتها وأسبابها؟
ما هي أبرز العراقيل في مسار العلاقات الإيرانية الأذرية؟
ما هي أبرز العراقيل في مسار العلاقات الإيرانية الأذرية؟
24 تشرين الثاني 2021
قائد الثورة: بإمكان التعبويين أن يؤدوا دورا مؤثرا ومفصليا في القضايا العامة
قائد الثورة: بإمكان التعبويين أن يؤدوا دورا مؤثرا ومفصليا في القضايا العامة
24 تشرين الثاني 2021
دبلوماسي ايراني يرد على تخرصات المندوب الصهيوني بالأمم المتحدة
دبلوماسي ايراني يرد على تخرصات المندوب الصهيوني بالأمم المتحدة
24 تشرين الثاني 2021
سوريا.. استشهاد وإصابة 9 أشخاص بينهم مدنيون جراء عدوان إسرائيلي
سوريا.. استشهاد وإصابة 9 أشخاص بينهم مدنيون جراء عدوان إسرائيلي
24 تشرين الثاني 2021
العميد تنكسيري : أرسينا دعائم أمن بحر عمان بالاعتماد على التعبئة شعبية
العميد تنكسيري : أرسينا دعائم أمن بحر عمان بالاعتماد على التعبئة شعبية
24 تشرين الثاني 2021
رئيسي: الاديان السماوية تعزز الوحدة بين اتباعها
رئيسي: الاديان السماوية تعزز الوحدة بين اتباعها
23 تشرين الثاني 2021
عروض عسكرية أمريكية للبنان خلال أزمة اقتصادية!
عروض عسكرية أمريكية للبنان خلال أزمة اقتصادية!
23 تشرين الثاني 2021
العنصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘ مع فلسطيني الداخل
العنصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘ مع فلسطيني الداخل
23 تشرين الثاني 2021
نظرة على الهيكل العسكري لحزب الله والكابوس الكبير الذي ينتظر الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
نظرة على الهيكل العسكري لحزب الله والكابوس الكبير الذي ينتظر الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
23 تشرين الثاني 2021
أبواب جهنم تفتح على الكيان الصهيوني على الحدود مع الأردن
أبواب جهنم تفتح على الكيان الصهيوني على الحدود مع الأردن
23 تشرين الثاني 2021
رئيسي: نقف بصمود من موقع الاقتدار
رئيسي: نقف بصمود من موقع الاقتدار
22 تشرين الثاني 2021
العراق يجدد موقفه الرافض
العراق يجدد موقفه الرافض 'للتطبيع مع الكيان الصهيوني'
22 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رسائل سوريا للدول الداعمة للإرهاب.. توقيتها وأسبابها؟
ما هي أبرز العراقيل في مسار العلاقات الإيرانية الأذرية؟
العنصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘ مع فلسطيني الداخل
نظرة على الهيكل العسكري لحزب الله والكابوس الكبير الذي ينتظر الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘