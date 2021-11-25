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الخميس 25 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:46
بمناسبة اسبوع التعبئة؛

العميد فدوي: العدو لا يجرؤ على الانخراط في معركة صعبة مع إيران

العميد فدوي: العدو لا يجرؤ على الانخراط في معركة صعبة مع إيران
وفي إشارة إلى قدرة إيران الدفاعية وموقعها بين القوى العالمية وقدرة بلادنا الرادعة قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد فدوي في كلمة بمناسبة أسبوع التعبئة ان اليوم كثف العدو عداوته لإيران في جميع المناطق، ولم يسجل التاريخ نموذجا لشدة هذه الأعمال العدائية إلا في الأيام الأولى للإسلام.

وأضاف رغم عداوة أعداء الإسلام فإن محبي الثورة الإسلامية والتعبئة عملوا في كل الساحات حتى على حساب حياتهم ولم يتراجعوا.

ونوه إلى مؤامرات الأعداء ضد الشعب الإيراني ابان فترة الدفاع المقدس وفي مختلف المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وقال : لم ينجح الأعداء في خبثهم مع الثورة الإسلامية ، كما حتى لم يتمكنوا من إعلان قضية نجاح واحدة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية .

وشدد العميد فدوي على أن الوعد الإلهي سيتحقق وقال: "إن الشعب الإيراني قد أوفى بالشروط التي أعلنها الله وحقق الله وعده ونرى أن الأعداء قد هزموا على مختلف الجبهات. واستطاعت الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة الإسلامية هزيمة العدو في مختلف الساحات.

وأضاف نائب القائد العام للحرس الثوري أن النصر في مختلف المجالات يمكن تحقيقه وأضاف: "عندما تصاحب المهام الصعبة انتصار جبهة الحق يمكن أن تستمر هذه الانتصارات في مناطق أخرى أيضًا.

و إشار إلى قدرة إيران الدفاعية وموقعها بين القوى العالمية و قال: "أعداؤنا الضعفاء والجبناء لا يجرؤون على الدخول في حرب قاسية معنا .
رقم : 965341
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