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الخميس 25 تشرين الثاني 2021 ساعة 10:51

العراق...الحشد الشعبي يشن عملية أمنية واسعة ضد فلول داعش في ديالى

العراق...الحشد الشعبي يشن عملية أمنية واسعة ضد فلول داعش في ديالى
وذكر اعلام الحشد في بيان، انه " في تمام الساعة 700 انطلقت قواتنا بعملية أمنيّة واسعة من ثلاثة محاور بالتعاون مع قطعات الجيش لتفتيش المنطقة الجبلية المحصورة بين تقاطع النقشبندية الواقعة شمال ناحية جلولاء وتقاطع الخضران شمال ناحية قرة تبة في ديالى".

وأضاف البيان، ان "المنطقة التي انطلقت فيها العمليات لم تنفذ فيها سابقا أي واجب أمني بسبب تضاريسها الطبيعية الصعبة وتعرف بمنطقة جبلية متكسرة".

وتابع، ان "العملية تنفذ عبر ثلاثة محاور الأول شرقي يقودها اللواء 20 ومحور ثاني وسطي يقودها اللواء 23 واللواء 110 ومحور ثالث غربي يقودها اللواء 4 واللواء 24 وبإسناد الصنوف الأخرى في قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي وطيران الجيش".
رقم : 965362
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