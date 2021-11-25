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الخميس 25 تشرين الثاني 2021 ساعة 10:53

73 مرشحا مؤهلون للمنافسة على رئاسة ليبيا

73 مرشحا مؤهلون للمنافسة على رئاسة ليبيا
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن سيف الإسلام القذافي يعد أبرز الأسماء في قائمة المستبعدين، التي تضم 25 مرشحا من بينهم أيضا بشير الشرقاوي ونوري محمد أبو سهمين ومحمد الشريف وعادل اللافي. وكان مصدر في المفوضية أعلن أخيرا استبعاد 25 من 98 مرشحا لانتخابات الرئاسة، في تصفية أولية. وأول من أمس أعلن رئيس المفوضية عماد السائح أن العدد النهائي للمرشحين للانتخابات الرئاسية بلغ 98، من بينهم امرأتان.

وقال في مؤتمر صحفي من داخل مقر المفوضية في طرابلس، إن «منظومة تسجيل المترشحين سجلت الاثنين الماضي عدد 98 مرشحا ومرشحة، استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المترشحين لانتخاب الرئيس». وأضاف: «عقب التحقق من صحة بيانات المرشحين بإحالتها إلى جهات الاختصاص، سيتم نشر القائمة الأولية لإتاحة الفرصة أمام ذوي المصلحة للطعن فيما ورد من أسماء، طبقا للائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء».

غلق الترشح

وأغلق الاثنين الماضي باب الترشح للانتخابات الرئاسية، بعدما استمر قبول طلبات الترشح لأسبوعين.

وتقدمت معظم الشخصيات البارزة للانتخابات الرئاسية التي سيختار الليبيون خلالها ولأول مرة في تاريخ البلاد رئيسا عبر الاقتراع المباشر. وأوضح السائح أنه «تم تسليم 1.7 مليون بطاقة للناخبين، من إجمالي أكثر من 2.8 مليون بطاقة يستهدف توزيعها، حيث يستمر التوزيع حتى 28 نوفمبر الجاري»، علماً أن عدد سكان ليبيا يبلغ نحو 7 ملايين. ومن جهة أخرى، بلغ عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية مطلع العام المقبل أكثر من 1700، فيما تستمر عملية التسجيل حتى 6 ديسمبر المقبل.
مصدر : وكالات
رقم : 965364
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