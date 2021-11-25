وزير الداخلية : الاعداء لا يمكنهم استغلال مشاكل المياه لتحقيق مآربهم

وقال وحيدي في تصريحه صباح اليوم الخميس خلال مراسم تقديم المحافظ الجديد لمحافظة جهارمحال وبختياري (غرب) وتكريم المحافظ السابق: ينبغي علينا تعريف انموذج الحضور الشعبي الشامل في قطاع الاقتصاد والانشطة الاقتصادية.



واضاف: كلما دخل الشعب الايراني الساحة في مجالات السياسة والثقافة والدفاع والامن فقد تمكن من ازالة مشاكل كبرى من الطريق وسيكون الامر كذلك في مجال الاقتصاد ايضا.



وحول قضية ومشكلة شحة المياه في البلاد قال: ان انخفاض معدل الامطار ادى الى حدوث مشاكل في مجال المياه في غالبية محافظات البلاد وان حل هذه المشكلة هو حق طبيعي للمواطنين وان المسؤولين مطلعون على هذه الامور ويسعون لمعالجة المشاكل.



واكد وزير الداخلية قائلا: ان الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) لا برنامج لها في قضية المياه سوى التزام العدالة في توزيع المياه.



وصرح بان الاعداء لا يمكنهم استغلال هذه القضية لتحقيق مآربهم واضاف: ان المواطنين في مختلف المحافظات هم اخوة وان محاولات الاعداء الرامية الى اثارة التفرقة بينهم لن تفلح.



واكد بان طريق الحكومة راسخ وصلب وزاخر بالامل واضاف: ان حل اي مشكلة لا يرتبط بالمفاوضات والرؤية للغرب، وستصل المفاوضات الى نتيجة فيما لو رضخوا لمطالب الشعب الايراني المحقة وتخلوا عن ممارساتهم الخبيثة وفي غير هذه الحالة سنمضي نحن في طريقنا.