70 نائبا أردنيا يطالبون بعقد جلسة مستعجلة لمناقشة التعاون مع الاحتلال

وجاء في المذكرة النيابية التي وقعها نحو 70 نائبا من أصل 130 ونشرتها وسائل الإعلام المحلية، والموجهة إلى رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، "نحن النواب الموقعون أدناه نطالب بعقد جلسة مناقشة عامة حول اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة ممثلة بوزير المياه مع العدو الصهيوني والإمارات بشكل مستعجل".



تبنى المذكرة النيابية النائب حسن الرياطي من كتلة الإصلاح الوطني الإسلامية التي تضم 16 نائبا.



وقال وزير المياه والري الأردني محمد النجار في تصريحات الثلاثاء إن "ما تم هو عبارة عن إعلان نوايا للبدء بدراسة جدوى لهذين المشروعين المتلازمين... إذا كانت النتيجة مجدية سوف ندخل في مفاوضات لتوقيع الاتفاقيات".



والأردن من أكثر الدول التي تعاني نقصا في المياه، إذ يواجه موجات جفاف شديدة. وبدأ تعاونه مع إسرائيل في هذا المجال قبل معاهدة السلام الموقعة في 1994.



كذلك يعاني الكيان الإسرائيلي من الجفاف. إلا أنها تملك تكنولوجيا متقدمة في مجال تحلية مياه البحر.



ويرى خبراء أن التعاون بين كيان الاحتلال والأردن في مجال الموارد المائية ينتعش تحت ضغط التغير المناخي الذي يتسبب بموجات جفاف تزداد حدة، ما قد يلعب دورا أيضا في تحسين العلاقات بين البلدين على صعد أخرى.



وقع الإعلان في معرض "إكسبو دبي 2020" وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار ووزير المياه والري الأردني محمد النجار، في حضور الموفد الأميركي للمناخ جون كيري والمبعوث الإماراتي للمناخ سلطان الجابر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية.



وبحسب بيان مشترك، ستوفر محطة الطاقة الشمسية 200 ميغاوات من الكهرباء للاحتلال، فيما سيزود الكيان المحتل الأردن بما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.