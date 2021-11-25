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الخميس 25 تشرين الثاني 2021 ساعة 13:14

ماوراء تصعيد العدوان السعودي في حربه على اليمن؟

ماوراء تصعيد العدوان السعودي في حربه على اليمن؟
وتقول مصادر محلية أن هذه الأحياء تتعرض على مدى يومين لقصف عنيف خلّف الكثير من آثار الدمار في المنشئات والمنازل السكنية، غير حالة الهلع والرعب في أوساط الساكنين.

وبحسب المصادر فإن تحالف العدوان قد صعد مؤخراً من استهدافاته الجوية على المدن اليمنية، فخلال ساعات فقط شن طيرانه عشرات الغاراتعلى صنعاء ومأرب وعمران وصعدة والحديدة وتعز، مخلفاً العديد من الضحايا المدنيين ودماراً واسعاً في الممتلكات والبنى التحتية، كم اتتحدث تقارير عن استخدامه لقنابل محرمة دولياً في قصفه لبعض المناطق اليمنية.

ويؤشر هذا التصعيد العسكري للتحالف السعودي على دخوله مرحلة جديدة من التصعيد يعدّها كثيرون محاولةً لتغطية فشله في اليمن مع هزائمه الأخيرة في الميدان وتفوق صنعاء عسكرياً، خاصة مع تكثيفه كذلك للقصف المدفعي على المناطق الحدودية في صعدة، وتصاعدأعماله العسكرية في أكثر من جبهة ومحافظة.

مزيد من التعقيدات يضيفها هذا التصعيد العسكريُ أمام عملية السلام المفترضة، إذ ترى صنعاء أنه يكشف عدم نية التحالف السعودي وبوقف عدوانها وجرائمها، متوعدة أنها ستواجه أي تصعيد بردٍِ موازٍ وتصعيد أكبر.

واعتبر مراقبون وخبراء ان لجوء السعودية الی استخدام الفسفور الابيض في قصف صنعاء، يثبت فشلها في حرب اليمن وضرورة لجوءها الی الخطة "باء".

ويؤكد كتاب سياسيون ان استخدام السعودية، الفسفور الابيض في قصف صنعاء الاخير، يكشف عن انتهاء بنك الاهداف السعودي والوصول الی نهاية حرب اليمن.

وبحسب محللين سياسيين ان حرب اليمن بما فيها من الاسلحة التي تم استخدامها والاطراف الضالعة فيها، ليست حرباً سعودية، بل انها حرباً اميركية كلفَت السعودية بالانخراط فيها.

ويبيّن كتاب سياسيون ان ما يجري في اليمن اليوم عبارة عن حرب جديدة او الخطة باء الاميركية لاستيعاب نتائج المعركة الاولی والبدء بالمشروع باء وهو فرض نوع من الامر الواقع علی اليمنيين بتغييرات ديموغرافية وعسكرية معينة لمنع الانتصار الحقيقي لهذه القوة.


 
رقم : 965399
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