"حماس" تدين تصنيف أستراليا "حزب الله" منظمة إرهابية

وعدت الحركة، في تصريح صحفي للناطق باسمها حازم قاسم، القرار "خضوعا للإرادة الصهيونية، واستجابة لضغوط كيان العدو المارق، وانحيازا صارخا للاحتلال، وتغطية لإرهابه وعدوانه المستمر ضد أمتنا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها لبنان وسوريا وفلسطين".



وقالت "حماس"، إن مقاومة حزب الله للاحتلال، وقيامه بواجبه الإنساني والديني والوطني والأخلاقي في مواجهة محاولات العربدة الإسرائيلية، ودفاعه عن شعبه وأرضه من التغول الصهيوني، هو فعل بديهي ومشروع لدى كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية والوطنية.



وترى الحركة التي تواجه تصنيفاً مماثلاً في بريطانيا، أن تصنيف قوى المقاومة الفلسطينية والعربية كمنظمات إرهابية من بعض الدول، يشجع الكيان الصهيونى ويعطيه الغطاء لتصعيد جرائمه ضد شعوب الأمة.



وشددت أن مثل هذه القرارات يجعل هذه الدول تحتل مكان الشريك الكامل في جرائم الاحتلال من جهة، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم من جهة أخرى.



وقالت الحركة، ستظل المقاومة الفلسطينية والعربية، وفي مقدمتها حركة "حماس" وحزب الله، تقوم بواجبها الطبيعي والمبدئي في مقاومة الاحتلال الغاشم، ومواجهة وجوده على الأرض العربية بكل الوسائل، بالرغم من مثل هذه القرارات الجوفاء التي لن تثني شعوبنا ومقاومتنا عن خيارها.