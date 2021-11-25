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الخميس 25 تشرين الثاني 2021 ساعة 18:07

إحباط مخطط 'داعشي' يستهدف بغداد على يد قوات الحشد الشعبي

إحباط مخطط
وافاد مصدر ان المخابئ اللوجستية تحوي مقذوفات حربية وصواريخ واعتدة كبيرة تم ضبطها خلال 48 ساعة الماضية غربي بغداد، فيما كانت العناصر الإرهابية تروم باستخدام تلك الأسلحة بتنفيذ هجماتها على أمن العاصمة.

عمليات ضبط المخابئ جاءت خلال عملية أمنيّة استخبارية نفذتها قوة خاصة من اللواء في جزيرة الكرمة حيث نجحت خلالها من ضبط مخبأ كبير لعناصر جماعة "داعش" الارهابية بالقرب من جسر الشيحة يضم كدسا للأعتدة الثقيلة والمتوسطة وقنابر هاون فضلا عن معدات لوجستية تعمل الزمر الإرهابية على ادخارها طوال المدة الماضية تحضيرا لعمليات اجرامية تستهدف العاصمة بغداد حسب المعلومات.

كما عثرت قوة من اللواء 27 امس الأربعاء على مخبأين للعتاد والاسلحة ومواد متعددة أخرى تستخدمها عناصر داعش ضمن قاطع شرق الانبار.
مصدر : وكالات
رقم : 965449
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