بولندا تدعو الناتو لرفع جاهزية القوات على الجانب الشرقي

وقال دودا عقب اجتماعه مع ستولتنبرغ في بروكسل اليوم الخميس: "اقترحت على الأمين العام زيادة جاهزية قوات الناتو في هذا الجزء من أوروبا - على الجانب الشرقي للناتو".



من جهته قال ستولتنبرغ، إن بولندا تتعامل مع أزمة الهجرة على حدودها بنفسها دون مشاركة مباشرة من الناتو.



مضيفا إن الحلفاء متضامنون مع بولندا ومستعدون للنظر في تقديم الدعم إذا طلبت بولندا ذلك.



كما وقال دودا إنه لا يرى تهديدا عسكريا فوريا بسبب أزمة الهجرة على الحدود مع بيلاروسيا.



وأضاف قائلا: "المادة 4 من معاهدة الناتو تنص على إمكانية عقد مجلس الناتو إذا رأت إحدى دول الناتو أن هناك تهديدا. إن الوضع الحالي لا يفي بشروط المادة الرابعة، لكننا نريد استخدامها فقط عندما يتطلب الأمر ذلك."