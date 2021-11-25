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الخميس 25 تشرين الثاني 2021 ساعة 19:40

ميركل: أى انتهاك جديد للسيادة الأوكرانية 'يجب أن يكون ثمنه غالياً'

ميركل: أى انتهاك جديد للسيادة الأوكرانية
وقالت حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، "نحن مهتمون بأن يلقى المهاجرون على الحدود الرعاية وأن يعاملوا بطريقة إنسانية"، ولكنها شددت على أنه "متى أصبح ممكناً يجب إعادة هؤلاء المهاجرين إلى بلادهم". وأضافت: "نعلم أن بعض هؤلاء تم إغراءهم للذهاب إلى بيلاروسيا تحت وعود زائفة".

وقالت إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يجب أن يوجه رسالة واضحة للرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو بأن الناس "لا يمكن استخدامهم كأسلحة في هجوم هجين كالذي شنه".

وقالت إن أي انتهاك آخر لسيادة أوكرانيا "يجب أن يكون ثمنه غالياً". وأعربت عن "شديد أسفها" لأن "بوتين ووزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، لم تكن لديهما الرغبة في عقد اجتماع آخر رفيع المستوى لمناقشة الأزمة في أوكرانيا خلال فترة رئاستي للمستشارية".

وفي وقت سابق دعا الرئيس البولندي، أندريه دودا، أمين حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، لرفع جاهزية قوات "الناتو" على الجانب الشرقي.

وتراكم عدة آلاف من المهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا في الأسابيع القليلة الماضية، على أمل الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وعززت السلطات البولندية أمن الحدود وأحبطت بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات محاولات المهاجرين دخول البلاد، ملقية باللوم على مينسك في أزمة الهجرة.

بدورها نفت بيلاروس هذه الاتهامات، مؤكدة أن بولندا تطرد المهاجرين قسرا، وباشرت في إيوائهم ومخاطبة الراغبين منهم بالعودة إلى بلدانهم لترحيلهم.
مصدر : وكالات
رقم : 965462
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