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الخميس 25 تشرين الثاني 2021 ساعة 20:03

اللواء جعفري: اقتدار ايران ارغم اميركا على مغادرة المنطقة

اللواء جعفري: اقتدار ايران ارغم اميركا على مغادرة المنطقة
وقال اللواء جعفري في كلمته في مدينة همدان (غرب) خلال المراسم الختامية للمهرجان العام الذي اقيم احياء لذكرى الشهيد القائد في الحرس الثوري الذي استشهد في سوريا دفاعا عن مقدسات اهل البيت (ع): انه وبعد ان طُرحِت قضية المقاومة ومكافحة داعش كان الشهيد همداني متلهفا جدا للتوجه الى سوريا وكانت من مفاخره المساهمة في تسليح الشعب السوري (قوات الدفاع الوطني) وتشكيل جبهة المقاومة وكانت البداية للقضاء على داعش وقد استشهد تاليا في هذا الطريق.

واضاف: ان دفع التهديدات الداخلية والخارجية انجاز كبير توصلنا اليه بفضل دماء الشهداء التي احبطت مؤامرات الاعداء ضد البلاد.

واعتبر الهدف الاساس لتواجد الاميركيين في المنطقة هو التهديد والترهيب وبالتالي الهجوم على البلاد وقال: انه وفي ظل الاقتدار الذي تبلور في الجمهورية الاسلامية الايرانية اضطرت اميركا لمغادرة المنطقة تاليا وكانت نتيجة ذلك اننا في الاعوام الاخيرة اسقطنا الطائرة الاميركية (الطائرة الاميركية المسيرة العملاقة غلوبال) ولا يتمكنون هم من ان يفعلوا شيئا ويتم توقف السفينة البريطانية ولا يستطيعون القيام بشيء ما، وهذا هو حصيلة اقتدار تبلور على مدى 40 عاما.
رقم : 965472
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