اليمن..العدوان السعودي يرتكب أكثر من 143 خرقا خلال الـ24 ساعة

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية على مأرب وصعدة والحديدة.



و أوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 5 غارات جوية على مديرية صرواح و8 غارات جوية على مديرية الجوبة في محافظة مأرب وغارتين على مديرية الظاهر بصعدة وغارة جوية على مديرية حيس في محافظة الحديدة.



وفيما يتعلق باتفاق التهدئة في الحديدة، فأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 143 خرقا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها تحليق 13 طائرة حربية في أجواء الفازة والجبلية وحيس و الجاح والتحيتا.



وأضاف المصدر أن من بين الخروق، تحليق 65 طائرة تجسسية في أجواء المدينة و حيس و الجبلية والجاح والتحيتا واستحداث تحصينات قتالية في حيس، و24 خرقا بقصف مدفعي لعدد 323 قذيفة و 37 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.



الجدير بالذكر أن اعتداءات الجيش السعودي على المناطق الحدودية، اليوم أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين في مديرية منبه وإصابة ثلاثة مواطنين في مديرية شدا.