الصفحة الرئيسية
0
الخميس 25 تشرين الثاني 2021 ساعة 21:46

اليمن..العدوان السعودي يرتكب أكثر من 143 خرقا خلال الـ24 ساعة

اليمن..العدوان السعودي يرتكب أكثر من 143 خرقا خلال الـ24 ساعة
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية على مأرب وصعدة والحديدة.

و أوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 5 غارات جوية على مديرية صرواح و8 غارات جوية على مديرية الجوبة في محافظة مأرب وغارتين على مديرية الظاهر بصعدة وغارة جوية على مديرية حيس في محافظة الحديدة.

وفيما يتعلق باتفاق التهدئة في الحديدة، فأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 143 خرقا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها تحليق 13 طائرة حربية في أجواء الفازة والجبلية وحيس و الجاح والتحيتا.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق، تحليق 65 طائرة تجسسية في أجواء المدينة و حيس و الجبلية والجاح والتحيتا واستحداث تحصينات قتالية في حيس، و24 خرقا بقصف مدفعي لعدد 323 قذيفة و 37 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

الجدير بالذكر أن اعتداءات الجيش السعودي على المناطق الحدودية، اليوم أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين في مديرية منبه وإصابة ثلاثة مواطنين في مديرية شدا.
رقم : 965481
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اطماع
اطماع 'اسرائيل' في القارة الافريقية تنطلق من بوابة المغرب
طهران: لاستخدام طاقات منظمة التعاون الاسلامي لمواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني
طهران: لاستخدام طاقات منظمة التعاون الاسلامي لمواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني
25 تشرين الثاني 2021
انتصارات وهمية باسماء حقيقية
انتصارات وهمية باسماء حقيقية
25 تشرين الثاني 2021
العميد فدوي: العدو لا يجرؤ على الانخراط في معركة صعبة مع إيران
العميد فدوي: العدو لا يجرؤ على الانخراط في معركة صعبة مع إيران
25 تشرين الثاني 2021
رسائل سوريا للدول الداعمة للإرهاب.. توقيتها وأسبابها؟
رسائل سوريا للدول الداعمة للإرهاب.. توقيتها وأسبابها؟
24 تشرين الثاني 2021
ما هي أبرز العراقيل في مسار العلاقات الإيرانية الأذرية؟
ما هي أبرز العراقيل في مسار العلاقات الإيرانية الأذرية؟
24 تشرين الثاني 2021
قائد الثورة: بإمكان التعبويين أن يؤدوا دورا مؤثرا ومفصليا في القضايا العامة
قائد الثورة: بإمكان التعبويين أن يؤدوا دورا مؤثرا ومفصليا في القضايا العامة
24 تشرين الثاني 2021
دبلوماسي ايراني يرد على تخرصات المندوب الصهيوني بالأمم المتحدة
دبلوماسي ايراني يرد على تخرصات المندوب الصهيوني بالأمم المتحدة
24 تشرين الثاني 2021
سوريا.. استشهاد وإصابة 9 أشخاص بينهم مدنيون جراء عدوان إسرائيلي
سوريا.. استشهاد وإصابة 9 أشخاص بينهم مدنيون جراء عدوان إسرائيلي
24 تشرين الثاني 2021
العميد تنكسيري : أرسينا دعائم أمن بحر عمان بالاعتماد على التعبئة شعبية
العميد تنكسيري : أرسينا دعائم أمن بحر عمان بالاعتماد على التعبئة شعبية
24 تشرين الثاني 2021
رئيسي: الاديان السماوية تعزز الوحدة بين اتباعها
رئيسي: الاديان السماوية تعزز الوحدة بين اتباعها
23 تشرين الثاني 2021
عروض عسكرية أمريكية للبنان خلال أزمة اقتصادية!
عروض عسكرية أمريكية للبنان خلال أزمة اقتصادية!
23 تشرين الثاني 2021
العنصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘ مع فلسطيني الداخل
العنصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘ مع فلسطيني الداخل
23 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رسائل سوريا للدول الداعمة للإرهاب.. توقيتها وأسبابها؟
ما هي أبرز العراقيل في مسار العلاقات الإيرانية الأذرية؟
العنصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘ مع فلسطيني الداخل
نظرة على الهيكل العسكري لحزب الله والكابوس الكبير الذي ينتظر الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘