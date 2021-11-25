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الخميس 25 تشرين الثاني 2021 ساعة 22:49

كمالوندي: إيران تهدف الى صناعة نووية سلمية

كمالوندي: إيران تهدف الى صناعة نووية سلمية
وقال كمالوندي في تصريح للتلفزيون الايراني: ان القوى العالمية قامت بتسييس جزء من الصناعة النووية الإيرانية السلمية، لكن إيران تسعى إلى صناعة نووية سلمية وقد أوفت بجميع التزاماتها بموجب الضمانات.

وأضاف: المنظمات الدولية تخضع لتأثير القوى العظمى، وسلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير اللائق بالنسبة لإيران حقيقة ذكرناه مرارا.

وصرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية: يجب أن نعمل على تحقيق حقوق بلادنا ومنع تشويه صورتها، وهو ما تم التأكيد عليه في لقاء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزير الخارجية الايراني في طهران.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، اكد امس الاربعاء، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا الى اتفاقات عامة حول كيفية متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واتفقتا على مواصلة مشاوراتهما لإكمال الإطار وتفاصيل استمرار التعاون.

واضاف ان المحادثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى طهران جرت في أجواء بناءة، وقد توصل الجانبان الى اتفاقات عامة فيما يرتبط بكيفية متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف: تقرر مواصلة المشاورات حتى يتم الحصول على النتيجة الكاملة.
رقم : 965484
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