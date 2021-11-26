خطیب زادة: اميركا والترويكا الاوروبية تصدران بيانات مزيفة

وكتب خطيب زادة في تغريدة له الخميس: على اعتاب مفاوضات فيينا، تصدر اميركا والترويكا الاوروبية بيانات مزيفة.



واضاف: اميركا والترويكا الاوروبية تزيدان الحظر وتلفقان الروايات المحرفة وتلتزمان الصمت تجاه تهديدات "اسرائيل".



وتابع المتحدث: الا ان ايران تشكل فريق تفاوض جاد وبمستوى عال وتدعو الى اتفاق جيد وفوري والتنفيذ الكامل للاتفاق النووي والقرار 2231 وتقوم بمشاورات اقليمية.



وقال خطيب زادة: انه وبالمقارنة بين نهج واجراءات اميركا/الترويكا الاوروبية والجمهورية الاسلامية الايرانية، تكفي المقارنة بين اولويات الطرفين كالتالي..



على اعتاب مفاوضات فيينا،



اميركا والترويكا الاوروبية:



-تصدران بيانات مزيفة.



-تزيدان الحظر.



-تلفقان الروايات المحرفة.



-تلتزمان الصمت تجاه تهديدات "اسرائیل".



ایران:



-تشكل فريق تفاوض جاد وفي مستوى عال.



-تدعو الى اتفاق جيد وفوري والتنفيذ الكامل للاتفاق النووي والقرار 2231.



-تقوم بمشاورات اقليمية.



يكفي ان تقارنوا بين اولويات الطرفين.