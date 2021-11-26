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الجمعة 26 تشرين الثاني 2021 ساعة 08:40

العامري لـبلاسخارت: هل تقديم الطعون هو تهديد للمفوضية؟

العامري لـبلاسخارت: هل تقديم الطعون هو تهديد للمفوضية؟
واكد العامري خلال اللقاء ان "ما يهمنا ومن اولى اولوياتنا هو استقرار العراق الامني والسياسي وقد بذلنا من اجل تحقيق ذلك كل اعمارنا وشبابنا في هذا الطريق، لذلك نرفض كل ما يزعزع او يعرقل استقراره"، مشيرا الى ان "رفضنا لنتائج الانتخابات الاخيرة، جاء لاعتقادنا ان هذه النتائج كارثية وسوف تزعزع امنه واستقراره وتنسف من الاساس اهم ركن من اركان المسار الديمقراطي وهي صناديق الانتخابات".

واضاف العامري ان "الرفض جاء من باب حرصنا الشديد على المسار الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات والذي هو حصيلة نضال وجهاد طويل للشعب العراقي ضد الدكتاتورية وقُدم فيه مئات الاف من الشهداء والمفقودين والمعوقين".

وانتقد العامري موقف السيدة بلاسخارت من المفوضية العليا للانتخابات ومدحها ودفاعها عنها رغم الاخفاقات الكبيرة والكثيرة نتيجة ادارتها السيئة للانتخابات وعدم مصداقيتها وشفافيتها ومخالفاتها المتكررة للقانون، وقال العامري "نحن لا نريد منك انتقادها علناً ولكن لا داعي لهذا المدح غير المبرر".

كما انتقد العامري اشادة بلاسخارت الكبيرة بالجانب الفني رغم الاخفاقات الكبيرة بالاجهزة، متسائلا "هل عندما نقدم الطعون بالطرق القانونية والقضائية هو تهديد للمفوضية كما جاء في احاطتك غير الموضوعية لمجلس الامن؟".

وذكر العامري "مع شديد الاسف لم تتصرفي كممثلية للامم المتحدة لمساعدة العراق في حل مشاكله بحسب مهام البعثة، وانما تتصرفين كمندوب سامي وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا".

واختتم العامري حديثه لبلاسخارت بالقول "نأسف لحديثكم غير الموفق والذي ادى الى تعقيد المشهد الانتخابي ونسف الحل السياسي".

من جانبها قالت بلاسخارت في تغريدة على تويتر، "خلال لقائي اليوم برئيس تحالف الفتح هادي العامري، عبرنا عن املنا ان تنظر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية الانتخابية باستقلالية لجميع الطعون الخاصة بالانتخابات البرلمانية".

وحثت بلاسخارت، الأطراف كافة، على "إيجاد حلول سياسية جادة وتشكيل حكومة شاملة تلبي تطلعات الشعب العراقي".
مصدر : وكالات
رقم : 965515
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