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الجمعة 26 تشرين الثاني 2021 ساعة 08:42

بريطانيا تحظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية بسبب فيروس كورونا

بريطانيا تحظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية بسبب فيروس كورونا
وكتب وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد على تويتر: إن "وكالة الصحة البريطانية تدرس خيارًا جديدًا. مطلوب المزيد من البيانات، لكنا اتخذنا "قرارا وقائيا" بحظر الرحلات الجوية من ست دول أفريقية بشكل مؤقتة اعتبارًا من ظهر الغد، ووضعهم على القائمة الحمراء ...".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مسؤولو الصحة العامة في بريطانيا عبروا عن قلقهم الشديد إزاء سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت مؤخرا في جنوب أفريقيا، لأنها تحتوي على ضعف عدد التحورات في السلالة دلتا، ومن بينها تحورات مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إن السلالة التي أطلق عليها اسم بي 1.1.529 تحتوي على ما يسمى "بروتين سبايك" مختلف تماما عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صُممت لقاحات كوفيد-19 لمقاومته.

وتحمل السلالة الجديدة تحورات من المحتمل أن تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

وقال علماء إن هناك حاجة إلى دراسات معملية لتقييم احتمالية أن تسفر التحورات عن انخفاض كبير في فاعلية اللقاحات.

وفي وقت سابق من الخميس، قال علماء من جنوب أفريقيا إنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من كوفيد-19 في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.

وصرح العلماء في مؤتمر صحفي بأن هذه السلالة تحتوي على "مجموعة غير عادية للغاية" من التحورات، والتي تثير القلق لأنها يمكن أن تساعد تلك السلالة على تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.وعُثر على السلالة الجديدة أيضا في بوتسوانا وهونج كونج.
مصدر : وكالات
رقم : 965517
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