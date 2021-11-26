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الجمعة 26 تشرين الثاني 2021 ساعة 12:23

ارتفاع عدد قتلى السليمانية إلى 3 بينهم ضابط

ارتفاع عدد قتلى السليمانية إلى 3 بينهم ضابط
ارتفع عددُ القتلى في السليمانية إلى ثلاثة ،مساء أمس الخميس، في إثر حادث إطلاق النار. هم ضابط بيشمركة وابنه وأحد مرافقيه.

وأسفر حادث إطلاق النار في رانيا في المحصلة عن مقتل ثلاثة أشخاص، هم كل من العقيد في البيشمركة مراد كورديي وابنه وأحد مرافقيه.

وبشأن ملابسات الحادث، ذكر بيان أساييش كردستان العراق أن قوة أمنية ذهبت لتنفيذ أمر القبض على مراد كاني كردي في رانيا، وأثناء القبض عليه قام بمقاومتهم وأثناء المواجهات قتل أحد عناصر القوة المهاجمة وجرح 3 آخرين، وبعدها تم قتل مراد كاني و2 من حرسه.

ويأتي هذا التطور بعد اختطاف كاروان علي شامار، أحد المقربين من لاهور شيخ جنكي في مدينة السليمانية، مساء يوم الثلاثاء.

وكان متظاهرون في السليمانية أقدموا على إحراق مقري الحزب الديمقراطي الكردستاني والتغيير في سيد صادق في السليمانية في منطقة كردستان العراق، في إطار الاحتجاجاتِ الطالبية المستمرة على تجاهل السلطات مطالبهم.

واستخدمت القـوى الأمنية القنابل المسيّلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المحتجين، الأمر الذي أدَّى إلى حالات اختناق. ويحتجّ الطلاب على عدم تلبية مطالبهم بزيادة المخصّصات المالية الممنوحة لهم لإكمال الدراسة، وعلى سوء الخدمات في أبنية سكن الجامعة.
مصدر : وكالات
رقم : 965530
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