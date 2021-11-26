الملحق العسكري الإيراني يلتقي رئيس الأركان القطري

وذكرت وكالة الانباء القطرية "قنا" انه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها.



وحضر اللقاء عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية.