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الجمعة 26 تشرين الثاني 2021 ساعة 13:02

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي بالخليل

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي بالخليل
وامتلأ المسجد وساحاته الخارجية بالمصلين، وسط مشاركة عائلات مدينة الخليل بشبابها وأطفالها ونسائها الذين أمّوا المسجد منذ ساعات الفجر الأولى.

وشهدت فعاليات فجر اليوم في المسجد الإبراهيمي زفاف الشابين كرم حاتم قفيشة، وهيثم عزام نيروخ، بعد الانتهاء من الصلاة، حيث نظمت زفة وسط أناشيد وأهازيج شعبية.

وتأتي الفعاليات في سياق الرفض الفلسطيني لخطط الاحتلال والمجموعات الاستيطانية بحق المسجد الإبراهيمي والمشاريع التهويدية.

كما شهدت أيام الجمع الفائتة مشاركة فاعلة من أهالي المدينة بفعاليات صلاة الفجر بالمسجد الإبراهيمي، والتي جاءت تحت شعار نصرة الأسرى المضربين عن الطعام.

وشرعت سلطات الاحتلال قبل أشهر، في تنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين.

ويهدد المشروع الاستيطاني بسطو الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل.

ورفضت محكمة الاحتلال في نيسان/أبريل الماضي، طلبًا فلسطينيًّا بتجميد بناء مصعد كهربائي للمستوطنين في المسجد الإبراهيمي.

ويسعى الاحتلال لإفراغ المسجد الإبراهيمي من المصلين، من خلال الإجراءات القمعية والتعسفية بحق المصلين، وإغلاق البوابات الالكترونية ومنع إقامة الأذان فيه وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية واحتجازهم.
مصدر : وكالات
رقم : 965536
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