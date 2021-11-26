وزير الأمن الإيراني: العدو یحرص علی شن ‘‘الحرب المركبة‘‘ ضدنا

وصرح خطيب زادة في اجتماع المجلس الاداري لمحافظة خراسان الرضوية إن العدو یسعی لاستغلال الأحداث الأخيرة وخلق حالة من الاستياء بين الشعب الایراني، مضیفا ان تعاون وتآزر المسؤولين يفشلان مخططات الأعداء وتحقيق مآربهم، واکد : نحن مدينون بهذا النصر لدعم وصبر الشعب.



واضاف ان العدو یقوم بوضع "الحرب المركبة" ضد البلاد على جدول أعماله بكل إمكانياته الإعلامية ويسعى لاستغلال كل الفرص لضرب الثورة الإسلامية الايرانية.



واکد إن تحقيق شعارات الحكومة الایرانیة الثالثة عشرة کالعدالة ومكافحة الفساد وخدمة الشعب يجب أن یكون طليعة جميع الأهداف والمخططات.



وقال وزير الأمن الإيراني: ان الانسحاب المهين للولايات المتحدة من المنطقة، وتقدم البلاد في ذروة العقوبات، یعتبران مؤشراً على اعتزاز البلاد الذي يعترف به العدو، مؤکدا ان هذه الفرص تحققت بحكمة قائد الثورة الاسلامیة ودعم الشعب.