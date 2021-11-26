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الجمعة 26 تشرين الثاني 2021 ساعة 14:20
إطلالة للسيد حسن نصر الله مساء اليوم
وسيلقي السيد حسن نصر الله كلمة عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم حول آخر التطورات عبر شاشة قناة المنار.
مصدر :
موقع المنار
رقم :
965546
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