قائد البحرية الإيرانية: حدود البلاد أصبحت على بعد ألفي كيلومتر

خلال كلمة ألقاها قبل خطبة صلاة الجمعة اليوم بطهران ، هنأ قائد البحرية الايرانية بأسبوع التعبئة ونوه الى ذكرى استشهاد العالم النووي الايراني الشهيد محسن فخري زادة، وقال: ان القوة البحرية الاستراتيجية للجيش، على الرغم من المثلث المشؤوم الذي رسمه العدو والمكونة من المؤامرات والتهديدات والحظر، استطاع أن يحافظ على تجهيزاته بواسطة الاستفادة من العلماء والحرفيين الأعزاء.



واضاف الادميرال شهرام ايراني: فی الوقت الحاضر اصبحت حدود البلاد على بعد 2000 كيلومتر على الأقل ورفعنا العلم الإيراني في أعماق المحيطات.



وتابع قائد البحرية الايرانية: ان المجموعة 79 من الأسطول الايراني متواجدة في البحر الأحمر لحماية البحارة والسفن التجارية في أعماق المحيط الهندي.



ومضى قائلا: إيران هي الدولة الوحيدة التي ارست قواتها البحرية الأمن لخطوطها الملاحية بشكل مستقل ودون استخدام البوارج الحربية.