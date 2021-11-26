أمير عبداللهيان: نريد اتفاقا جيدا يمكن التحقق منه

وقال امير عبد اللهيان ،اليوم الجمعة، اذا كانت الأطراف الاخرى مستعدة للعودة إلى الالتزامات الكاملة ورفع الحظر ، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق جيد وحتى فوري .



وتابع قائلا : رغم نكث العهود من قبل امريكا والترويكا الاوروبية وانتهاك الاتفاق النووي ، فإننا نحضر محادثات فيينا بحسن نية وجدية.



واضاف : إيران تريد اتفاقا جيدا يمكن التحقق منه. يجب أن تعني العودة إلى الاتفاق النووي بمعنى الالتزام بجميع بنوده ومحتوياته.



وثمن أمير عبد اللهيان جهود بوريل وقال : من الواضح أن النتيجة النهائية لم تتحقق في الجولات الست من محادثات فيينا. يجب أن تكون هناك ضمانة قوية وكافية بأن امريكا ، التي لا نثق بها ، لن تنسحب من الاتفاق النووي مرة أخرى.