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الجمعة 26 تشرين الثاني 2021 ساعة 20:03

ماكرون ينتقد تصرفات بريطانيا ويصفها بغير الجدية

ماكرون ينتقد تصرفات بريطانيا ويصفها بغير الجدية
وجاء ذلك في معرض تعليقه على رسالة نشرها رئيس الوزراء البريطاني عبر تويتر يطلب فيها من فرنسا استعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا من السواحل الفرنسية.

وردا على سؤال حول هذه الرسالة قال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في روما، إنه يستغرب الأساليب عندما لا تكون جدية.

واضاف أن التواصل بين مسؤول وآخر في مسائل كهذه لا يتم عبر تويتر وعبر نشر الرسائل.

وشدد ماكرون على أن المهاجرين لا يرغبون في البقاء بفرنسا بل يسعون إلى الوصول إلى بريطانيا بأي ثمن، مضيفا: "الرد الحقيقي يجب أن يتمثل بالتعاون الجاد بغية القضاء على شبكات تهريب المهاجرين".

وفي وقت سابق من اليوم، ألغى وزير داخلية فرنسا، جيرالد دارمانان، محادثات كان من المقرر أن يجريها الأحد القادم في مدينة كاليه مع نظيرته البريطانية، بريتي باتيل، احتجاجا على نشر مكتب جونسون رسالته إلى ماكرون.

وقال المتحدث باسم بوريس جونسون إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ليس آسفا للرسالة الموجهة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون التي أغضبت باريس بشأن ملف المهاجرين، مؤكدا أنها كتبت "بروح شراكة وتعاون".

وردا على سؤال عما إذا كان آسفا على هذه الرسالة التي طلب فيها من الفرنسيين إعادة المهاجرين الذين يعبرون بحر المانش بشكل غير قانوني على أثر مقتل مهاجرين غرقا، قال المتحدث "لا، كما قال رئيس الوزراء شخصيا، أكد مع الرئيس ماكرون بأن الوضع ملح".

وأكد المتحدث أن الرسالة المنشورة على تويتر تهدف إلى "تعميق تعاوننا الحالي" في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتصاعدت الخلافات بين لندن وباريس بشأن ملف الهجرة بعد غرق 27 مهاجرا حاولوا اجتياز قناة المانش للوصول إلى بريطانيا قبالة سواحل فرنسا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في أسوأ حادث من نوعه.
مصدر : وكالات
رقم : 965600
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