الهند تدعو الصين وروسيا إلى العمل معا بخصوص أفغانستان

وقال جايشانكار في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، "إن روسيا والهند والصين، التي تعد جزءا من آلية RIC ، يجب أن تعمل معا لضمان أن المساعدات الإنسانية متاحة مجانا للشعب الأفغاني وخالية من التسييس. كما هنالك حاجة لتنسيق النهج المناسب فيما يتعلق بتهديدات الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات وما إلى ذلك ".



ولفت الوزير إلى أن الهند بصفتها الجار الأقرب لأفغانستان وشريكتها منذ فترة طويلة، تشعر بالقلق إزاء آخر التطورات في ذلك البلد، وتدعم قيام حكومة شاملة وتمثيلية في أفغانستان.



كما أشار الوزير إلى "التزام الهند المستمر بتسريع الحوار الوثيق والتعاون بين أكبر ثلاث دول في منطقة أوراسيا، في إطار آلية RIC".



كما نوه جايشانكار بأنه منذ انضمامها إلى مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم في يناير من هذا العام ، ساهمت الهند بنشاط في البحث عن حلول مقبولة للمشكلات الدولية والإقليمية.



من جهة أخرى، لفت جايشانكار إلى أن "جائحة COVID أظهرت الترابط بين عالم مترابط" وأشار إلى الحاجة إلى "استجابة دولية في الوقت المناسب وشفافة وفعالة وغير تمييزية للتحديات الصحية العالمية، بما في ذلك الأوبئة".