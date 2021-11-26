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الجمعة 26 تشرين الثاني 2021 ساعة 20:12

الصحة الايرانية: أكثر من 4 آلاف إصابة و86 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: أكثر من 4 آلاف إصابة و86 وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 4 آلاف و384 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و102 ألفا و56 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 720 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 3372 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و841 ألفا و870 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 86 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 129.462 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 57 مليونا و248 ألفا و13 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 46 مليونا و115 ألفا و125 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 921 ألفا و440 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 104 ملايين و284 ألفا و578 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 38 مليونا و331 ألفا و546 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى انه لا توجد أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة)، فيما توجد 22 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و207 مدن في الحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 236 مدينة، و219 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة).
رقم : 965605
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