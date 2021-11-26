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الجمعة 26 تشرين الثاني 2021 ساعة 21:16

وقفات احتجاجية تنديدا بجرائم العدوان في مأرب والحديدة

وقفات احتجاجية تنديدا بجرائم العدوان في مأرب والحديدة
وخلال الوقفة ندد أبناء بدبدة بالعدوان العسكري والاقتصادي الذي تقوده أمريكا بحق الشعب اليمني على مدى سبعة أعوام.. محملين الإدارة الأمريكية مسؤولية الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني وتداعيات الحصار الاقتصادي.

واستنكر المشاركون في الوقفة جريمة مرتزقة العدوان في الساحل الغربي بإعدام 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية باعتبارها جريمة نكراء تتنافى مع أخلاقيات الإسلام ومبادئ وقيم الشعب اليمني .

وبارك أبناء منطقة المثعف الانتصارات العظيمة التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات المحافظة ضد قوى العدوان والارتزاق ..مؤكدين على استمرار الصمود ورفد الجبهات بالمال والأنفس حتى تحرير كامل تراب محافظة مأرب والوطن من العدوان ومرتزقته.

كما نظم أبناء مديريات محافظة الحديدة عقب صلاة الجمعة اليوم، وقفات احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان الأمريكي السعودي تحت شعار " تصعيد قوى العدوان وقتل الأسرى جرائم أمريكية برعاية أممية" .

وأشار المشاركون في الوقفات، إلى محاولة أمريكا بعد سبع سنوات من العدوان والقصف والقتل والتدمير والحصار، التنصل من مسؤولية جرائمها في اليمن.

وتطرقوا إلى جرائم وانتهاكات العدوان بقيادة أمريكا وأدواتها السعودية والإمارات، بحق الأطفال والنساء في ظل صمت دولي وأممي معيب.

وحمّلت بيانات صادرة عن الوقفات، التي شارك فيها عدد من القيادات المحلية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية، أمريكا كامل المسؤولية إزاء استمرار العدوان والحصار والتصعيد.

ودعت البيانات أبناء الشعب اليمني، إلى النفير العام ورفد الجبهات بالرجال والمال ومواجهة التصعيد الأمريكي السعودي الإماراتي وتعزيز انتصارات أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

وأكدت البيانات، أن ثبات المواقف واستمرار الصمود، سترغم قوى الاستكبار على إيقاف عدوانها على الشعب اليمني.

وجدد البيانات الإدانة والاستنكار لجرائم العدوان ومرتزقته وإعدام أسرى في الساحل الغربي وآخر تلك الجرائم استهداف أسرة بمديرية حيس وقتل جنين وجرح والدته واستشهاد والده إضافة إلى إصابة آخرين بجروح خطيرة.
رقم : 965618
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