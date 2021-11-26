ايران.. وشروط نجاح محادثات فيينا

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن بلاده أوفت بجميع التزاماتها، وأن التصريحات الأمريكية حول ذلك "غير مقبولة على الإطلاق".



وأضاف إسلامي في تصريحات للصحفيين، أن "المحادثات القادمة في فيينا ليست حول القضايا النووية العالقة، بل هي تتمحور حول الاتفاق النووي"، وشدد على ضرورة "التزام الطرف الآخر بالتزاماته"، قائلا إن على الأطراف الأخرى هذه المرة أن "تُظهر التزاما عمليا"، بالاتفاق.



وحول ملف منشأة "كرج"، قال إسلامي إنه "مرتبط بالاتفاق النووي، ومن لم يلتزم بتعهداته وفق الاتفاق، لا يحق له التعليق على الموضوع"



وأشار إلى أن مفاوضات بلاده مع الوكالة "شفافة وتأتي في إطار اتفاق الضمانات ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.. وهذه المفاوضات ستستمر".



وللتوصل لاتفاق جيد وفوري هناك شرطان أساسيان أولهما إلغاء الحظر بجميع أشكاله وعودة الأطراف إلى التزاماتها.



هذا ما أكد عليه وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، الذي شدد في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن بلاده تريد اتفاقا جيدا يمكن التحقق منه، وأنها ستحضر محادثات فيينا بحسن نية.



وقد عبرت الجمهورية الاسلامية الايرانية عن هذين الشرطين في كل المحافل الدولية، فقد حذر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية على باقري كني من فشل المحادثات في حال عدم إلغاء الحظر، مؤكدا ضرورة تقديم واشنطن ضمانات بعدم انسحابها مستقبلا من الاتفاق النووي، وكذلك الكف عن مواصلة سياسات إدارة ترامب الفاشلة.



وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية:"مركز كرج ينتج أجهزة الطرد المركزي ونحن فخورون بأن نعلن أننا نصنع أجهزة طرد مركزي متطورة ذات قدرة عالية، ولهذا لا نحتاج إلى الحصول على إذن من أي منظمة، لأنه وفقًا للمادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي، فإن هذه الأنشطة هي حق لإيران".



تهديدات اطلقتها واشنطن بمواجهة ايران في الوكالة الدولية إذا لم تبدِ تعاونا أكبر مع الوكالة، خاصة فيما يتعلق بإعادة تركيب الكاميرات في منشأة كرج، التي تعرضت لهجوم تخريبي بداية العام الجاري.



فيما اعلن وزير حرب الكيان الاسرائيلي بيني غانتس، أن تل أبيب تعمل على تطوير قدراتها على توجيه ضربة عسكرية لايران، بالتوازي مع محاولاتها ضم قوة ايران الدفاعية والصاروخية إلى الاتفاق النووي، وعلاقاتها الاقليمية.



تهديدات وضغوطات ترى فيها طهران محاولات للحصول على امتيازات إضافية قبيل محادثات فيينا، في وقت تؤكد فيه طهران أن المحادثات تدور حول محور إلغاء الحظر وعودة الاطراف إلى التزاماتها.