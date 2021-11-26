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الجمعة 26 تشرين الثاني 2021 ساعة 22:17

السيد نصر الله: وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين

السيد نصر الله: وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين
وقال السيد نصر الله انه يجب أن يأتي يوم يحسم فيه النقاش الذي يتجدد كل عام حول استقلال لبنان عام 1943، وانه على اللبنانيين أن يحولوا استقلالهم إلى استقلال حقيقي وكامل إذا كان شكلياً أو ناقصاً.

واضاف السيد نصر الله ان تحرير 2000 كان انتصاراً للبنان واستقلاله وسيادته وخروجه مما سمّي العصر الإسرائيلي، مشيرا الى ان التدخل الخارجي في القضاء والانتخابات وغيرها من الشؤون الداخلية انتقاص من الحرية والسيادة وانه ما دام لبنان في دائرة التهديد الإسرائيلي فإننا ما زلنا في قلب معركة الاستقلال التي سنواصلها وانه سنحقق لوطننا استقلالاً وسيادة وحرية لا نقاش فيهم.

وذكر ان وضع حزب الله على لوائح الإرهاب قد يكون له علاقة بتطورات المنطقة أو الانتخابات النيابية ، وان وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين أو وعي البيئات الحاضنة لها.

وفي سياق اخر قال السيد نصرالله قررنا تفعيل خطة مكافحة وباء كورونا في أعلى درجاتها ونحن على استعداد لمساعدة وزارة الصحة، واننا نضع كل إمكانياتنا البشرية والمادية في معركة مواجهة كورونا بعيداً عن كل الاعتبارات.
رقم : 965628
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