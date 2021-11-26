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الجمعة 26 تشرين الثاني 2021 ساعة 22:19

كتائب حزب الله: المعادلة تغيرت ولن تعود حقبة الحكم الواحد

كتائب حزب الله: المعادلة تغيرت ولن تعود حقبة الحكم الواحد
وأضاف قائلاً: "ولّى زمن أن يقوم أحدهم بالتفاهم مع الإنكليز وعربان الخليج (الفارسي) ومن خلفهم الصهاينة ليتحكموا في العراق".

كما شدد على أنّ "الجميع يجب أن يفهم أنّ المعادلة تغيّرت وتلك الحقبة ذهبت بلا عودة بهمة أبناء الحشد والمقاوم".

هذا وفي وقت سابق، خاطب الأمين العام لكتائب حزب الله العراق، أبو حسين الحميداوي، رئيسة بعثة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت، خلال حضورها اجتماع الإطار التنسيقي في بغداد.

وفي رسالة لرئيسة البعثة، قال الحميداوي إنّ "رسالتنا إلى الدول والمؤسسات التي عملت على إيصال الحال إلى ما هو عليه الآن، وساهمت في التزوير وسرقة إرادة الشعب العراقي، بالتعاون مع جهات محلية، نقول إنّ الرهان على تغييب فئة مؤثرة من الشعب سيخيب".

وأشار الأمين العام لكتائب حزب الله إلى أنّ "إشعال حرب أهلية في العراق سيحرق أميركا والسعودية و"إسرائيل"، وعلى قاعدة أسستها المقاومة، وهي إما أن ينعم الجميع بالأمن والخير أو يحرم الجميع".
مصدر : وكالات
رقم : 965629
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