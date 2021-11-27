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السبت 27 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:28

رئيس الأركان البريطاني: روسيا تمثل خطرا على بريطانيا أكثر من المتطرفين

رئيس الأركان البريطاني: روسيا تمثل خطرا على بريطانيا أكثر من المتطرفين
وقال كارتر في تصريح لصحيفة بريطانية: "نعيش في فترة تغيرات كبيرة. وأعتقد أن هناك تغيرا أكثر الآن مما كان في عهد الحربين العالميتين في القرن الماضي".

وتابع: "أصبحت رئيسا لهيئة الأركان العامة في صيف عام 2014، وكنا نتجادل آنذاك من ما إذا كان مصدر الخطر التطرف العنيف أو روسيا. وفي تلك المرحلة تقدمت الحجج الخاصة بالتطرف العنيف".

وأضاف: "ولكن في وقت لاحق، في 2018 كان لدينا الهجوم على عائلة سكريبال في سالزبوري، وأصبح من الواضح أن روسيا تمثل الخطر الأكثر شدة بالنسبة لبلادنا".

وأشار إلى أن العسكريين البريطانيين يتابعون الأنشطة الروسية، مشيرا إلى أنه لا يوجد هناك أي بديل للحوار مع روسيا.

وإضافة إلى روسيا، قال الجنرال إن بريطانيا قلقة إزاء "المناورات العسكرية والسياسية" للصين وتتابع من كثب أنشطة إيران في الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن نيكولاس كارتر من المتوقع أن يترك منصبه في 1 ديسمبر المقبل.

يذكر أن روسيا رفضت الاتهامات الغربية بشأن ضلوعها في حادث التسميم المفترض لرجل الاستخبارات السابق والعميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا عام 2018.
مصدر : وكالات
رقم : 965674
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