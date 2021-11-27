3 أسرى فلسطينيون يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن بلوط اعتقلته قوات الاحتلال في 29 تشرين الأول الماضي، حيث نقل فيما بعد إلى "عسقلان" ثم إلى تحقيق زنازين سجن "عوفر".



ووجهت له مخابرات الاحتلال العديد من الاتهامات دون وجود أي دليل على ذلك، وخضع لتحقيق متواصل لـ 20 ساعة يومياً في أول أسبوع اعتقال له، كما هدده المحققون بتحويله إلى الاعتقال الإداري.



وأضافت الهيئة أنه "احتجاجاً على ذلك، شرع الأسير مازن بإضراب مفتوح عن الطعام منذ أول يوم لاعتقاله، حيث إنه مضرب عن الطعام منذ 29 يوماً".



وقال الأسير بلوط عبر محامي الهيئة: إن جنود الاحتلال اعتدوا عليه بالضرب المبرح لحظة اعتقاله، وإنه ما زال يعاني من آلام وأوجاع نتيجة ذلك الاعتداء، في حين لم يسمح له بالذهاب إلى الطبيب أو المستشفى رغم مطالبته المتكررة للمحققين بذلك.



وفي السياق ذاته، يواصل الأسيران هشام أبو هواش ولؤي الأشقر معركة الإضراب عن الطعام؛ رفضاً لاعتقالهما الإداري، حيث دخل أبو هواش يومه 102 بالإضراب، في حين دخل الأشقر يومه الـ47.