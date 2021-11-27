عبداللهيان: نحن جادون في التفاوض والتوصل الى اتفاق جاد

وفي رسالة مصورة لشرح أداء وزارة الخارجية وجهاز السياسة الخارجية خلال 100يوم من تصديه لمسؤوليتها، قال امير عبداللهيان ان احد الموضوعات التي اهتم بها الجهاز الدبلوماسي هو موضوع الاتفاق النووي ومفاوضات فيينا والتعامل والتعاون في اطار حقوق ومصالح الشعب الايراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واضاف: سنطلق بدءا من الاسبوع الجاري محادثات فيينا. فخلال الاسابيع الماضية قام مساعدي السيد باقري في العواصم الاوروبية وفي موسكو وبكين وخلال زياراته الى دول الجوار والمنطقة، ببعض المشاورات وقد أجريت شخصيا محادثات مطولة مع وزراء خارجية جميع الاطراف المقابلة لنا في الاتفاق النووي.



واضاف وزير الخارجية الايراني اننا وفرنا كل المقدمات فيما اذا عادت الاطراف الاخرى الى التزاماتها كاملة، وذلك من اجل التوصل الى اتفاق جيد وسريع، وقد اعلنا مواقفنا ومطاليبنا استمرارا للمحادثات السابقة، كما شرحنا الوثيقة المرتبطة بالاتفاق النووي وكذلك قرار مجلس الامن الدولي.



وأوضح أمير عبداللهيان: ان الرؤية الصريحة والواضحة للجمهورية الاسلامية هي انه يجب ضمان حقوق الشعب الايراني ومصالحه على طاولة المفاوضات، ويجب إلغاء كل حالات الحظر، معربا عن الامل بأن يتم اتخاذ خطوات اساسية ناجحة ومتقدمة في إطار محادثات فيينا.



وصرح وزير الخارجية الايرانية: من المؤكد ان يد الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تكون مكتوفة، وأمامنا خيارات مختلفة. وسنبدأ العمل من خيار الحوار والتفاوض في فيينا. نحن جادون في التفاوض وفي التوصل الى اتفاق، ونأمل ان نرى جدية الاطراف المقابلة وخاصة الغربية في عملهم مثلما سمعناها في كلامهم.



وأردف أمير عبداللهيان: لقد قلنا لهم بصريح العبارة اننا حكومة عملية وننظر الى النتائج، ونأمل ان يحصل هذا الامر على طاولة المفاوضات في فيينا.