الصفحة الرئيسية
0
السبت 27 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:54

عبداللهيان: نحن جادون في التفاوض والتوصل الى اتفاق جاد

عبداللهيان: نحن جادون في التفاوض والتوصل الى اتفاق جاد
وفي رسالة مصورة لشرح أداء وزارة الخارجية وجهاز السياسة الخارجية خلال 100يوم من تصديه لمسؤوليتها، قال امير عبداللهيان ان احد الموضوعات التي اهتم بها الجهاز الدبلوماسي هو موضوع الاتفاق النووي ومفاوضات فيينا والتعامل والتعاون في اطار حقوق ومصالح الشعب الايراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واضاف: سنطلق بدءا من الاسبوع الجاري محادثات فيينا. فخلال الاسابيع الماضية قام مساعدي السيد باقري في العواصم الاوروبية وفي موسكو وبكين وخلال زياراته الى دول الجوار والمنطقة، ببعض المشاورات وقد أجريت شخصيا محادثات مطولة مع وزراء خارجية جميع الاطراف المقابلة لنا في الاتفاق النووي.

واضاف وزير الخارجية الايراني اننا وفرنا كل المقدمات فيما اذا عادت الاطراف الاخرى الى التزاماتها كاملة، وذلك من اجل التوصل الى اتفاق جيد وسريع، وقد اعلنا مواقفنا ومطاليبنا استمرارا للمحادثات السابقة، كما شرحنا الوثيقة المرتبطة بالاتفاق النووي وكذلك قرار مجلس الامن الدولي.

وأوضح أمير عبداللهيان: ان الرؤية الصريحة والواضحة للجمهورية الاسلامية هي انه يجب ضمان حقوق الشعب الايراني ومصالحه على طاولة المفاوضات، ويجب إلغاء كل حالات الحظر، معربا عن الامل بأن يتم اتخاذ خطوات اساسية ناجحة ومتقدمة في إطار محادثات فيينا.

وصرح وزير الخارجية الايرانية: من المؤكد ان يد الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تكون مكتوفة، وأمامنا خيارات مختلفة. وسنبدأ العمل من خيار الحوار والتفاوض في فيينا. نحن جادون في التفاوض وفي التوصل الى اتفاق، ونأمل ان نرى جدية الاطراف المقابلة وخاصة الغربية في عملهم مثلما سمعناها في كلامهم.

وأردف أمير عبداللهيان: لقد قلنا لهم بصريح العبارة اننا حكومة عملية وننظر الى النتائج، ونأمل ان يحصل هذا الامر على طاولة المفاوضات في فيينا.
مصدر : وكالات
رقم : 965684
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
27 تشرين الثاني 2021
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية
27 تشرين الثاني 2021
السيد نصر الله: وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين
السيد نصر الله: وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين
26 تشرين الثاني 2021
ما هو الهدف المشترك للرياض وواشنطن في الانتخابات النيابية اللبنانية؟
ما هو الهدف المشترك للرياض وواشنطن في الانتخابات النيابية اللبنانية؟
26 تشرين الثاني 2021
"تحرير كامل التراب السوريّ".. منهجٌ سوريّ لا تراجع عنه
"تحرير كامل التراب السوريّ".. منهجٌ سوريّ لا تراجع عنه
26 تشرين الثاني 2021
ما الأسباب التي دفعت أستراليا لتصنيف حزب الله "منظمة إرهابيّة"؟
ما الأسباب التي دفعت أستراليا لتصنيف حزب الله "منظمة إرهابيّة"؟
26 تشرين الثاني 2021
باقري: النجاح في مفاوضات فيينا يتطلب إلغاء كل حالات الحظر
باقري: النجاح في مفاوضات فيينا يتطلب إلغاء كل حالات الحظر
26 تشرين الثاني 2021
اطماع
اطماع 'اسرائيل' في القارة الافريقية تنطلق من بوابة المغرب
25 تشرين الثاني 2021
طهران: لاستخدام طاقات منظمة التعاون الاسلامي لمواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني
طهران: لاستخدام طاقات منظمة التعاون الاسلامي لمواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني
25 تشرين الثاني 2021
انتصارات وهمية باسماء حقيقية
انتصارات وهمية باسماء حقيقية
25 تشرين الثاني 2021
العميد فدوي: العدو لا يجرؤ على الانخراط في معركة صعبة مع إيران
العميد فدوي: العدو لا يجرؤ على الانخراط في معركة صعبة مع إيران
25 تشرين الثاني 2021
رسائل سوريا للدول الداعمة للإرهاب.. توقيتها وأسبابها؟
رسائل سوريا للدول الداعمة للإرهاب.. توقيتها وأسبابها؟
24 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية
رسائل سوريا للدول الداعمة للإرهاب.. توقيتها وأسبابها؟