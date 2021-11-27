الصفحة الرئيسية
0
السبت 27 تشرين الثاني 2021 ساعة 10:30

تبون: العلاقات الجزائرية الفرنسية يجب أن تعود إلى طبيعتها

تبون: العلاقات الجزائرية الفرنسية يجب أن تعود إلى طبيعتها
وجاء تصريح تبون خلال حوار مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، بثه التلفزيون الحكومي مساء الجمعة.

وفي رده على سؤال "هل هناك جهود لإعادة العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى وضعها الطبيعي؟"، قال الرئيس الجزائري "نعم يجب أن تعود العلاقات لوضعها الطبيعي، بشرط أن يفهم الآخر أن الند للند ليس استفزازا له، هي صيانة سيادة وطن".

وتابع: "الأمور لن تأتي بالساهل وأنا لا أحتاجك"، في إشارة إلى أن الجزائر لا تحتاج فرنسا.

وأضاف تبون أن الجزائر "أكبر من أن تكون تحت حماية أو جناح" فرنسا، مبديا في الوقت نفسه استعداده للتعامل التجاري والحفاظ على مصالح الطرفين.

وقال: "نحن متفقون أن نتعامل معا من أجل عدم عرقلة مصالح كل طرف، ولكن لن نقبل أن يُفرض علينا أي شيء".

وأثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غضب الجزائر بعد تصريحات نقلتها صحيفة "لوموند" في 2 أكتوبر، اتهم فيها النظام "السياسي-العسكري" الجزائري بتكريس "ريع للذاكرة" من خلال تقديمه لشعبه "تاريخا رسميا لا يستند إلى حقائق".
مصدر : وكالات
رقم : 965693
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
27 تشرين الثاني 2021
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية
27 تشرين الثاني 2021
السيد نصر الله: وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين
السيد نصر الله: وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين
26 تشرين الثاني 2021
ما هو الهدف المشترك للرياض وواشنطن في الانتخابات النيابية اللبنانية؟
ما هو الهدف المشترك للرياض وواشنطن في الانتخابات النيابية اللبنانية؟
26 تشرين الثاني 2021
"تحرير كامل التراب السوريّ".. منهجٌ سوريّ لا تراجع عنه
"تحرير كامل التراب السوريّ".. منهجٌ سوريّ لا تراجع عنه
26 تشرين الثاني 2021
ما الأسباب التي دفعت أستراليا لتصنيف حزب الله "منظمة إرهابيّة"؟
ما الأسباب التي دفعت أستراليا لتصنيف حزب الله "منظمة إرهابيّة"؟
26 تشرين الثاني 2021
باقري: النجاح في مفاوضات فيينا يتطلب إلغاء كل حالات الحظر
باقري: النجاح في مفاوضات فيينا يتطلب إلغاء كل حالات الحظر
26 تشرين الثاني 2021
اطماع
اطماع 'اسرائيل' في القارة الافريقية تنطلق من بوابة المغرب
25 تشرين الثاني 2021
طهران: لاستخدام طاقات منظمة التعاون الاسلامي لمواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني
طهران: لاستخدام طاقات منظمة التعاون الاسلامي لمواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني
25 تشرين الثاني 2021
انتصارات وهمية باسماء حقيقية
انتصارات وهمية باسماء حقيقية
25 تشرين الثاني 2021
العميد فدوي: العدو لا يجرؤ على الانخراط في معركة صعبة مع إيران
العميد فدوي: العدو لا يجرؤ على الانخراط في معركة صعبة مع إيران
25 تشرين الثاني 2021
رسائل سوريا للدول الداعمة للإرهاب.. توقيتها وأسبابها؟
رسائل سوريا للدول الداعمة للإرهاب.. توقيتها وأسبابها؟
24 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية
رسائل سوريا للدول الداعمة للإرهاب.. توقيتها وأسبابها؟