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السبت 27 تشرين الثاني 2021 ساعة 10:36

روسيا: امريكا نسيت الإيرانيين لا يرضخون للضغط

روسيا: امريكا نسيت الإيرانيين لا يرضخون للضغط
وانتقدت روسيا ،أمس الجمعة ، بيان المندوب الأميركي في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الذي هدد إيران بعقد اجتماع استثنائي في ذلك المجلس.

واتهم المبعوث الأمريكي لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها يوم الخميس إيران بعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وهدد بأنه إذا استمرت هذه العملية ، فإن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعقد اجتماعا استثنائيا لمعالجة "هذه الأزمة".

وقال ميخائيل أوليانوف ، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها ، في مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني يوم الجمعة: "أعتقد أن هذا يظهر أن نظراءنا الأميركيين فقدوا صبرهم ، لكنني أعتقد أننا جميعا بحاجة للسيطرة على مشاعرنا".

وأضاف: "لا أرحب بهذا البيان الخاص من الوفد الأميركي [لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية] فانه غيربناء".

وقال أوليانوف ان "الولايات المتحدة لم تتفاوض مع الإيرانيين منذ فترة طويلة جدا ونسيت أن الإيرانيين لا يفعلون شيئا تحت الضغط و سوف يقاومون إذا تم الضغط عليهم".

ومن المقرر عقد الجولة الأولى من محادثات فيينا في ظل حكومة إبراهيم رئيسي ، الرئيس الإيراني الجديد ، في فيينا يوم 29 ديسمبر. وصرحت إيران أن جهود رفع جميع الحظر سيكون أهم جدول أعمال الوفد الإيراني في هذه المحادثات.

وقالت إدارة بايدن إنها تعتزم تمهيد الطريق لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي من خلال محادثات فيينا ، لكن البيت الأبيض رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة الولايات المتحدة عن ممارسة الضغوط القصوى .
مصدر : وكالات
رقم : 965695
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